﻿美息趨升有助盈利 滙控有信心維持派息

滙控（005）在長期低息環境下，盈利受壓多年，現美國展開加息周期或帶來曙光。滙控行政總裁歐智華昨於香港舉行的非正式股東周年大會上表示，若短期利率上升到3至4厘，集團每年將可產生額外50億美元收入。他又重申，「有信心在可見未來可維持現有的派息水平」。



有小股東在股東會上問及滙控如何改善股東回報及盈利表現，歐智華回應指，盈利增長的一大動力會來自加息，因滙控擁有1.3萬億美元存款，當零息時，盈利便會受壓，當利率上升便可帶動盈利顯著增長，若美元、港元及英鎊的短期利率上升至大約3至4厘，集團每年將會有額外50億美元的收入。



歐智華：勿只看重股價



小股東繼續關注滙控股價表現，歐智華認為，股東不應只着眼於股價的變動，應看股東總回報，即同時計算股價表現及每年收取的股息，其實過去12個月股東總回報36%，已算相當不俗，兼且現時滙控的股息收益率約6%，遠高於存款及債券息率。



范智廉表示，去年舉行非正式股東周年大會時對當時股價只得49元感不滿，至昨日股價已上升至63元。他又料可見將來集團可維持現有的派息水平。對於滙控前景，范智廉指，該集團的核心策略於未來5年將會集中投放資本於香港、珠三角及亞洲市場，雖然滙控盈利表現波動，但經調整的實際盈利表現良好，利率環境較正常時，將有利收入表現，因此對滙控未來充滿信心。就英國脫歐，他指未來兩年滙控或有數千英國職位因此遷至巴黎，惟最終視乎有關談判結果。



歐智華續指，滙控已完成第二輪總值10億美元的回購行動，2015年所定的3年策略計劃已過了兩年半，大部份工作仍按進度而行，並料在削減風險加權資產（RWA）及成本方面可超標完成。過去7年，滙控進行歷來最大型重組，現時營運更具效率。



歐智華又透露，滙控已獲沙特阿拉伯國家石油公司——沙特阿美正式委任為IPO顧問。