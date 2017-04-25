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﻿中移否認洽購星電訊商

2017-04-25 列印
　　外電傳新加坡電訊商M1三大股東，擬出售持有該公司的股權，並於上月委任大摩為其尋找買家，三大股東持有M1約61%股權，估計市值約13.6億美元。更指已陸續與中移動（941）及其他全球私募股權公司洽談。中移動投資者關係部發言人指，該集團旗下設有專責管理投資項目及進行市場研究的公司，但否認參與洽購M1股權。雖然有海外併購傳聞，但中移動仍逆市跌1.25%，收報82.8元。

　　被問及海外併購計畫時，中移動發言人指，一向都有物色不同投資機會，暫無特定目標，凡與電訊業務有協同效應的公司都會考慮。M1現有流動電話用戶202萬，是當地第三大，亦是規模最細的電訊商。
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