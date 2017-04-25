 Advertisement
  • 2017年4月25日 星期二
  • 21º
  • 92%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 財經

﻿先進半導體主要股東悉售

2017-04-25 列印
  先進半導體（3355）主要股東NXP，以5370萬美元（約4.18億港元）將名下所持有的全部股份，售予上海浦東科技，包括4.09億股公司H股股份及1264萬股公司非上市外資股股份，總出售股份佔先進半導體已發行總股本的27.47%。交易完成後，NXP將不再為公司之股東。

　　先進半導體昨日公佈，股份變動交易已於4月19日完成。NXP亦於當日發新聞稿表示，公司已出售名下所持有的先進半導體全部股份，合共4.21億股，每股作價為0.99港元，買方為上海浦東科技投資有限公司。公告於昨日收市後發出，公司股價於開市時一度高見0.91元，創16個月高位，收市報0.88元，跌2.2%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd