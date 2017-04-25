﻿歐羅彈至五個月高 金價急挫1.79%

法國大選首輪投票後中間派候選人順利勝出，令市場鬆一口氣，現貨金價錄得7周最大跌幅，回軟至每盎司1265美元。國際油價則先升後軟，紐約6月期油早段一度收復每桶50美元水位，但無法維持，美國頁岩油商持續增產料影響油組須延長減產期。歐羅顯著反彈至5個月新高1.0937美元；英鎊則先升後軟，在1.28美元水位爭持。



紐約6月期金昨日跌見每盎司1266美元，較上周五跌23.1美元或1.79%，是7周以來最大單日跌幅。倫敦現貨金價亦跌18.69美元或1.46%，見每盎司1265.41美元。分析師指，首輪投票結果驅除法國大選後續的不少不明朗因素，刺激投資者吸納風險資產的興趣。



昨日跌幅令金價今年來累計升幅下調至11%；近期對沖基金持續加碼金價好倉，加上投資者透過購入指數黃金（ETF），來對沖北韓等可能引發的市場風險，令金價得到一定支持。



油價方面，紐約6月期油價早段曾升1.21%，見每桶50.22美元，到美市早段該油價倒跌0.26%，見每桶49.49美元；倫敦6月期油亦先升後軟，早段曾升1.17%，見每桶52.57美元，歐市後段回軟0.17%，見每桶51.87美元。美匯昨日走軟，曾低見98.835點，較上周五跌1.14%，一度利好油價回升，但升勢僅持續半天，重新報跌。



油組委員會將於下月25日的會議上決定，是否延續6月底到期的減產行動至下半年。分析師指，若果油組和俄羅斯等非油組主要產油國在下次會議上無法就延長減產達成協議，油價估計跌幅會擴大許多。



匯市方面，受惠法國選舉首輪投票後湧現的補倉盤且觸發止蝕盤，歐羅曾升至1.0937美元（歐羅兌8.45港元），升1.98%，而結果塵埃落定後，部份獲利回吐盤令歐羅升勢回順至1.08美元水位。



英鎊則先升後軟，早段升見1.287美元後，到歐洲中段跌見1.2773美元（英鎊兌9.91港元）。德勤的研究稱，英國首季消費信心轉弱，家庭對本身財務前景的看法見逾兩年最悲觀，按季跌1個百分點，至-7點。另外有調查預測英國首季經濟顯著放緩。