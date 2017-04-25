﻿暢所「植」言——憧憬派特別息 中銀30元吸納

執筆之時，法國首輪大選結果已經出爐。一如市場預期，大熱馬卡龍及極右候選人瑪琳勒龐順利晉身次輪選舉。自去年英國脫歐公投後，筆者花了不少時間去研究法國及德國今年之選舉。自1965年改為兩輪制後，從未發生首輪即當選的情況，而法國首輪選舉通常會有多個候選人（今次便有多達11個候選人），所以對今次結果並不感到意外。



小心北韓局勢



另外，若馬克龍與勒龐對陣，根據民調顯示，馬克龍勝算高達65%。距離下輪選舉（7/5）仍有兩星期，除非出現難以預計的情況，否則法國大選結果幾可塵埃落定。但筆者真正擔心的，卻是今日北韓建軍節（25/4）會否有所行動，令市況再度陷入動盪之中。



美國原先指會對北韓「強硬」，並派三個航母戰鬥群去朝鮮半島震攝北韓，但最終卻被發現只是一場「鬧劇」，受多方譴責之餘， 更可能給予北韓「紙老虎」訊息，令北韓肆無忌憚地進行飛彈試射，甚至進行核試。然而卻又可能觸動特朗普政府的神經，按其不依章法的處事方式，可能會給予北韓一定程度的「教訓」。所以投資者切勿掉以輕心，因為恐怕明天才是真正的考驗。



港股暫時破關乏力



至於港股，昨日受A股影響而下跌，惟暫仍繼續於23800至24500點水平上落，鑑於本周仍有多個重要變數，除上文提及之地緣政治局勢外，經濟數據方面則有美國首季GDP初值，同時特朗普亦會於周三宣佈「重大稅改措施」。當然，本周開始多間企業將陸續宣佈季度業績，亦可能會對市況有一定影響。相信港股暫時破關乏力，於現水平上落機會較高。



個股方面，基於市況反覆，選股亦宜審慎。中銀香港（2388）去年業績受惠出售南洋商業銀行，盈利上升1.7倍至555億元，撇除有關因素則升6.8%。集團其後亦出售集友銀行，並積極收購母公司東盟資產，令集團由過往專注香港市場，轉為一間區域性銀行。不過公司最大賣點仍是坐擁巨額資金，未來仍有憧憬派發特別息，建議可於30元水平吸納，中線上望35元，以28元作止蝕。



耀才證券研究部總監



植耀輝