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﻿眾安保險回心轉意 最快第三季來港

2017-04-25 列印
　　多隻新股計劃下半年來港上市。由阿里巴巴主席馬雲、騰訊（700）主席馬化騰，以及平保（2318）董事長馬明哲聯手成立的互聯網保險公司眾安保險，回心轉意重啟在港上市計劃，料最快下季成事，集資高達20億美元（約156億港元），有望成為本港首隻金融科技新股。去年底曾傳出眾安放棄在港上市計劃，轉往A股上市，但最終考慮到未能掌握A股上市輪候時間，故決定重新啟動H股上市工作。

　　外電報道指，光大控股（165）為股東之一的四川希望教育集團，計劃在港公開招股上市，集資4億美元（約31億港元），並已委任招商證券、花旗安排上市。光大去年通過旗下人民幣夾層基金入股希望教育，當時已表明會代為籌備其上市。希望教育2007年成立，現擁有4所本科學院、5所高職學院，另有其他技工院校、中職學校、培訓機構及中小學等。

　　光大綠色環保（1257）昨日第二日招股，孖展遠未足額。昨日首日開招的泰和小貸（8252）孖展更錄零認購。
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