﻿IFC外望——頭條財經會講座 座無虛設無懼黃雨

頭條財經投資會會員活動一浪接一浪，邀請ETF發行商未來資產專家主講，以「槓桿、反向追蹤恒指、國指攻略」為題舉辦的「ETF教室」講座，有近百名會員踴躍參加，已於上周五晚上圓滿結束。



是次講座講者之一的未來資產環球投資（香港）投資策略師陳慧雅，於會上為「頭條財經投資會」會員講解追蹤恒指、國指的槓桿及反向ETF產品的產品設計原理、產品的投資風險，以及於各種市況下，槓桿及反向ETF產品可能出現的表現等。會上各會員踴躍提問，加上專家詳盡的解答，令各會員於熱絡的氣氛下，加深對槓桿及反向ETF產品的認識。



五月初大隻佬又主講



當晚天氣的雖不似預期，更一度發出黃色暴雨警告，但風雨無阻各會員的熱情，為答謝會員支持，本會將繼續為會員舉辦更多活動，5月初將邀請「股壇大隻佬」郭思治在轉職民眾證券後親自主持投資講座，詳情請留意「頭條財經網」。



誠哥買金礦 原係流料



金融市場消息滿天飛，但唔係單單都係堅料，投資者要小心分析先至得。最新一單例子，係有傳聞話長和系主席李嘉誠想買金礦，點知原來係「流料」。



話說上周英國報章《London Evening Standard》報道，礦產公司GoldMining主席Amir Adnani爆料，話誠哥嘅左右手同佢講，誠哥唔單只搵緊投資金礦嘅機會，仲諗緊各種方法買入實貨黃金然後帶返香港。該報又引述Amir Adnani講，未見過誠哥咁積極搵投資黃金嘅機會。



《London Evening Standard》嘅報道講到似層層，連本地傳媒都有轉載，搞到韋琪都心郁郁，諗住即刻衝去樓下間金行掃貨，跟住誠哥投資實無衰。不過，長和系發言人其後澄清，有關李嘉誠投資金礦嘅消息「絕無此事」。原來呢單係「流料」，韋琪都係唔買金啦。



高瞻