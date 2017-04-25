﻿市場簡訊

—康大食品（834）昨日在香港及新加坡上市的股份停牌，以待發出根據香港公司收購及合併守則刊發之公告，其中涉及有關公司約69.18%股份之買賣協議，且屬內幕消息性質。昨晚截稿前仍未有股份買賣詳情的通告。







—成實外教育（1565）公佈，主要股東Happy Venus以總代價約12.06億元，向5名第三方投資者合共出售2.39億股，佔已發行股本約7.7%。交易完成後，Happy Venus持有的股份將降至1.79億股，佔已發行股本約5.8%。







—威勝集團（3393）公佈，獲國家電網批出的智能電表合約，價值約1.47億元人民幣。該公司亦奪得數據採集終端和集中器合約，價值約1.09億元人民幣。







—中興通訊（763）公佈，今年的股票期權激勵計劃決議案已獲批准。該公司已向深圳證券交易所申請，A股股份將於今日起復牌。







—中國聖牧（1432）昨日暫停於交易所買賣，以待根據香港公司收購及合併守則刊發公司內幕消息的公告，內容有關數份已簽署的買賣本公司股份之協議。該股上周五收報1.95元。







—中航國際控股（161）公佈，在深圳上市的A股附屬公司天馬微電子公佈第一季業績，淨利潤2.25億元人民幣，大增1.48倍。營業收入29.03億元人民幣，增長18.4%。







—有報道指，國泰航空（293）旗下的港龍航空將會預留300億港元，買32架新空中巴士或波音飛機，比早前計劃額外再多撥100億元。



另外，國泰表示，將為旗下貴賓室翻新，至於新加坡的全新貴賓室，以及香港已完成翻新的貴賓室亦將於今年開幕。







—路勁基建（1098）公佈，與北京融輝成立合資企業，以發展位於佛山市的住宅項目。路勁基建同意按比例向合資企業提供最高達總額23億元人民幣之股東貸款，路勁基建及北京融輝分別持有合資企業49%及51%權益。佛山住宅項目總佔地面積約3.98萬平方米。







—國藥控股（1099）旗下A股附屬公司國藥股份公佈，截至今年3月底止第一季，股東應佔淨利潤1.41億元人民幣，按年上升15.2%。營業收入35.68億元人民幣，按年增長9.1%。







—TCL集團主席董事長李東生指責特朗普上台後，美國政府歧視中資公司，保護主義盛行，以致TCL投資一家美國科技公司的計劃至今仍然未獲批准。此投資早已進入最後階段，估值高達3億美元（約23.4億港元）。李東生不願意公開目標公司的名字，只強調該公司發展的是民用科技而非軍用科技。



李東生接受外電訪問時指，原定預期此投資在去年11月獲美國政府批准，但六個月來懸而未決，既無收到獲批消息，也無收到其他正式回應，沮喪之餘亦感不合情理。李東生指，若TCL不是一家中資公司，而是歐洲企業，收購計劃早已獲批，認為美國如果回到貿易保護的路線上，將損害其經濟競爭力。