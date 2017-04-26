﻿特朗普擬大削企業稅 杜指一度衝破21000關

白宮官員透露，美國總統特朗普將把公司稅率由現時的35%大削至15%；加上新出爐的重型機械商Caterpillar以至麥當勞的季度業績理想，經濟數據又勝預期，刺激美股勁升，杜指一度升穿21000點，再創新高；納指亦更上一層樓，突破6000點水位。



美股周二早段繼續向新高邁進，杜指曾升251點，攀上21014點，創新高，收市報20996點，升232點；納斯達克指數早段曾升至6028點，收市報6025點，升41點。滙控（005）美國預託證價格報64.20港元，較香港收市價升0.40港元；中移動（941）美國預託證價格報83.37港元，較香港收市價升0.17港元。



利得稅料降至15%



英國《金融時報》等媒體引述白宮官員透露，特朗普今日（周三）會公佈其稅制改革綱領，內容包括把聯邦公司稅率（即利得稅），由目前的35%大幅調低至15%，減幅約57%，但未知實施時間表。《華爾街日報》亦引述消息人士指出，特朗普上周在一個內部會議，責成相關部門要加快起草減稅文件，好讓他趕及在本周三向美國民眾公佈，將公司稅率大幅調降至15%。



分析師認為，如此低的公司稅率，特朗普政府很難僅靠增加收入或取消退稅項目來填補相關財政窟窿；但對於這個問題，特朗普似乎覺得次要。特朗普在去年競選總統造勢時已承諾，會把公司稅減半。不過，眾議院議長賴恩質疑減稅幅度太大，他領導的眾院共和黨團反而主張，把美國公司本土市場銷售稅率和進口貨所得徵收稅率，由35%調低至20%，出口所得則免稅。



另外，美國國會共和民主兩黨需在當地時間本周六中午之前，就4月29日至9月30日的聯邦機構開支撥款達成共識，否則聯邦機構將被閂水喉，大量聯邦僱員將被暫時「炒魷」。目前兩黨在興建美墨邊境長城資金問題上爭持不休，為此，特朗普周一暗示可以推遲美墨長城興建時間，讓聯邦機關在周五限期前不致關閉。



企業方面，重型機械製造商Caterpillar上季純利1.92億美元，按年倒退29%，但扣除特殊開支後每股盈利1.28美元，好過市場預期；該公司並且調高全年營業額預測，利好早段股價曾升逾6%。麥當勞上季賺12.1億美元，按年增8%，折合每股賺1.47美元，勝預期，其股價早段曾升4%。



Caterpillar麥當勞績佳



昨日新出爐的3月份新屋銷售數字意外按月升5.8%，至8個月新高的62.1萬間年率單位，遠高於預期。而會議局公佈的4月份消費信心指數，則從前月的16年高位回落4.6點，至120.3點。



港股方面，恒指承接外圍升勢，昨日再升316點，收報24455點，創一個月收市新高，成交額769億元。