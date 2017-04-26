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﻿LV千億吞併Dior

2017-04-26 列印
  法國名牌路易威登（LV）控股集團LVMH宣佈，斥資121億歐羅（約1025億港元），收購時裝名牌Christian Dior（CD）餘下尚未持有的25.9%股權，每股作價260歐羅，較CD周一收市價溢價15%。LVMH以現金或愛馬仕國際股份，供CD賣方選擇，以避免支付增值稅。

　　市場分析指，LVMH控股家族阿爾諾此項收購，是10年來首見有兩個如此具代表性的時尚名牌融合，消息刺激LVMH和CD昨日在歐市股價造好，LVMH最多曾升4.89%；CD更曾飆升近13%。阿爾諾昨日發聲明稱，加入CD的高級訂製時裝，有助壯大集團的時裝及皮具業務，同時可以簡化目前複雜的控股架構。聲明表示，CD與LVMH董事會一致支持這宗交易，並已委任獨立專家審核交易條款。
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