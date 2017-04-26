﻿「空軍」指操控股價 豐盛控股插11%停牌 唱淡股價僅值0.55元

內地散戶「愛股」豐盛控股（607）被沽空機構狙擊，指該公司涉「史上最大宗的股價操控之一」，並隱瞞關連交易，秘密將資產轉售予主席及其關連人士，直指現時其估值水平荒謬及不具投資價值，預計股價有高達80%潛在跌幅。惟有接近豐盛的消息人士指，其內部企業管治嚴謹，認為上述指控牽強，有信心盡快復牌。豐盛控股昨日停牌前報2.52元，跌11.8%。



豐盛2013年借殼上市，股價在內地資金熱捧下，至今累計狂升十數倍，內地資金通過滬深港通持有豐盛10.44%股權。



沽空機構Glaucus指，豐盛經常在交易時段最後一小時急升，若投資者升幅在近5個月每日下午3時買入豐盛，但於每日交易時段最後一刻沽出，然後翌日以相同方法將資金再買貨，期內可錄76%收益。Glaucus認為，此情況並不尋常，交易模式類似早前被狙擊的漢能（566）及德普科技（3823），故推斷豐盛股價有被操縱之嫌。Glaucus又指，豐盛利用其股價上升作煙幕，秘密向主席及其家族轉移公司最有價值的資產。



股價最後一小時多急升



豐盛持股的卓爾集團（2098）亦中箭，同被Glaucus質疑其股價在交易時機最後一小時有異動，有操控股價之嫌。



Glaucus又指，豐盛在多項交易訛稱交易方為獨立第三方，實際是關連人士，包括豐盛去年6月以2.4億人民幣出售豐盛綠建予獨立第三方，但實際是售予主席的兄弟。



惟接近公司消息人士反指，外界投資者如何買賣公司股份，非其可控制，認為Glaucus指控有誤導成份。若真是有人為操縱股價，應由證監會介入調查。



Glaucus又指，公司多次收購均經過內部審查，「（收購）唔係包生仔，但程序肯定冇問題！」認為公司過往收購均符合公司利益，「好似中國高速傳動（658），有持續穩定的業務，的確係好收購。」他指，公司多項收購是為了業務多元化，並且符合現有市場發展趨勢。



豐盛昨早急插11.9%至2.52元創近一個月新低後，於接近早上11點停牌。該公司稱，正草擬澄清公告駁斥指控，並保留向Glaucus及相關人士採取法律行動的權利。證監會指不評論個別公司。Glaucus指，豐盛估值每股只有0.55元至0.77元，即較前收市價2.86元，有73.1%至80.8%潛在跌幅，並不具投資價值。豐盛去年持續營運業務除息稅前盈利（EBIT）僅1.32億元人民幣，但以經常性盈利計算，市盈率（PE）高達431倍，Glaucus直指估值水平荒謬。



同系股份幾全線捱沽



豐盛主席季昌群有「新一代殼王」之稱，過去3年通過豐盛四出收購，其系內最少有9家上市公司，包括高速傳動、中國賽特（153）、自動系統（771）、南京中生聯合（3332）、建發國際（1908）、 衍生（6893）、密迪斯肌（8307）、實力建業（519）及卓爾，昨日除賽特外，其他全線捱沽。