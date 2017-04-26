﻿下波金融危機導火線 范智廉預言來自網絡

過去數十年，每約十年便爆發一次金融危機。滙控（005）主席范智廉接受訪問時指出，預料觸發下次金融危機頭號潛在因素，或會是網絡風險，更指滙控未來5年所面對的主要挑戰，亦同樣來自科技方面。此外，范智廉指出，滙控計劃在未來五年，大部份新增資本都會投資於亞洲，並深信滙控仍可重現光輝歲月。



對上一次爆發金融危機已是2008年的事，就下次金融危機的導火線，范智廉坦言，對於現時金融服務而言，頭號風險應是網絡風險，因若系統失靈，金融機構便無法正常運作提供服務，可能導致失去數據及數據損壞的情況出現。



其次，他認為空前的低息環境，也有可能造成下次的金融危機，他指出，低息環境令信貸成本不尋常地低，當利率回升，或會令信貸面對挑戰，導致壞帳增加。此外，他亦憂慮低息持續的時間較預期長，將影響退休金表現；同時，ETF及指數基金湧現也可能帶來風險。上述風險均是監管機構討論所及的範疇。



對於滙控未來5年所面對的主要挑戰，范智廉即時指出是科技，相信未來5年一大公共政策重點將是數據，銀行主要職責之一是保障客戶的資料，以確保其私隱，但很多電子世界的新經營者，它們收集、出售客戶數據，又將數據用於不同目的，故業界須讓客戶明白其個人數據資料的使用價值、如何保障及誰可接觸等。他指出，儘管科技為金融業帶來威脅，但同時亦帶來機會，如有助銀行管理風險及打擊金融犯罪，並使產品更個人化。



深信滙控重現光輝



范智廉以主席身份統領滙控6年多，期間股價、收入及盈利表現欠佳。不過，他仍深信滙控可重返光輝歲月，因該集團擁有強大的存款基礎，當經濟環境及利率曲線回復較正常水平，便可刺激銀行盈利，而且亞洲和中國大搞基建、成熟國家需重建基礎設施，料未來20、30年將帶動大量的融資需求，加上美國可能減稅，整體發展正面，而且滙控在資本、流動資金、業務模式及人才方面均具優勢，相信滙控續為主要的市場參與者，故對滙控的前景感到樂觀。