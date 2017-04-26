 Advertisement
  • 2017年4月26日 星期三
  • 23º
  • 96%
熱門： 共享單車曾守明換肝聯合航空陳瀅

日報新聞 > 財經

﻿ASM太平洋配股套21億

2017-04-26 列印
　　ASM太平洋（522）首季盈利按年大漲逾4倍，股價近期借勢炒高，控股股東ASMI昨日趁高套現，以每股配售價105元，配售2000萬股股份予機構和其他專業投資者，共套現21億元，配售價較周一收市價折讓約8.5%。

控股股東設禁售期半年

　　受到配售消息影響，ASM太平洋昨日跌3.3%，收報111元。是次配售的2000萬股股，佔已發行股本約4.9%。ASMI禁售期180天，交易後ASMI仍持有約34%股權，仍是ASM太平洋最大的股東。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd