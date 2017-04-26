﻿御藥堂發換股債部署收購

內地第一艘國產航空母艦何時下水成為全球焦點，內地網上流傳最新相片顯示，母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上標語的氣球飄浮半空，顯示下水禮舉行在即。而傳媒引述軍方消息指，國產母艦最快今天下水，中央軍委副主席等重要官員出席儀式。 國產航空母艦001A未有在周日海軍節當天下水，只是為船塢注水作最後檢測，並作出下水儀式綵排。內地網上流傳遼寧省大連造船廠最新相片，顯示母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」等標語的氣球飄浮半空；亦有傳媒報道，有工作人員在母艦甲板上搭建用觀禮台，分析母艦最快會在今或明天下水，又以今天下水機會最高。 本港傳...

2017-04-26