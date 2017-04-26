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﻿御藥堂發換股債部署收購

2017-04-26 列印
  御藥堂（932）昨日公佈配售最多3億元、年息6厘以及兩年期的可換股債券，換股價每股4.65元，最多發行6451.61萬股，換股價較周一收市價4.33元，有7.4%的溢價。該公司預期，發行換股債集資淨額約2.81億元，當中90%用作日後可能之收購，約有10%作一般營運資金。

集資淨額2.8億

　　事實上，御藥堂早前已「踏過界」，與盛富製作訂立諒解備忘錄，擬收購gd.qq.com在香港站的營運代理。該網站的股東是廣東騰南網絡信息科技有限公司，為深圳市騰訊計算機系統有限公司及廣東省南方都市傳媒的合資公司。
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