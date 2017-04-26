﻿御藥堂發換股債部署收購

集資淨額2.8億
事實上，御藥堂早前已「踏過界」，與盛富製作訂立諒解備忘錄，擬收購gd.qq.com在香港站的營運代理。該網站的股東是廣東騰南網絡信息科技有限公司，為深圳市騰訊計算機系統有限公司及廣東省南方都市傳媒的合資公司。
過去多次發生虐貓事件的香港仔華富邨，昨日再有貓兒遭毒手！今年九歲、暱稱「黑白仔」的流浪花貓，平日常在華富邨內流連，詎料昨午貓義工前往察看時，被發現倒臥血泊，頸上赫然有一道兩三吋長的傷口，疑遭人刀殺，義...
2017-04-26
內地第一艘國產航空母艦何時下水成為全球焦點，內地網上流傳最新相片顯示，母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上標語的氣球飄浮半空，顯示下水禮舉行在即。而傳媒引述軍方消息指，國產母艦最快今天下水，中央軍委副主席等重要官員出席儀式。 國產航空母艦001A未有在周日海軍節當天下水，只是為船塢注水作最後檢測，並作出下水儀式綵排。內地網上流傳遼寧省大連造船廠最新相片，顯示母艦甲板已掛上多面紅旗，船塢亦有印上「緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」等標語的氣球飄浮半空；亦有傳媒報道，有工作人員在母艦甲板上搭建用觀禮台，分析母艦最快會在今或明天下水，又以今天下水機會最高。 本港傳...
2017-04-26
美國聯合航空粗暴對待乘客事件有新進展，傳媒公開其中一名涉事警員所提交報告，詳細記錄事發經過，聲稱華裔醫生杜成德當時堅拒下機，態度極不合作；警員將杜拉離座位時，他失去平衡，口部撞落椅柄受傷，之後杜仍拒絕配合警方行動，警員遂強行拖走他。 該份報告由參與行動警員朗格撰寫。報告稱，本月九日芝加哥奧黑爾國際機場警方接報，表示聯合航空一班航機上有兩名乘客滋事，且拒絕下機。朗格與兩名同僚奉召到場處理。 三人到場後，發現杜成德在座位上、雙臂交叉放胸前堅拒離開，朗格遂採取行動將對方拉離座位，其間杜成德用力反抗、作出揮打警員動作，之後杜甩開朗格的手，失去平衡跌倒，嘴部撞向椅柄受傷流血；...
2017-04-26
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價成交個案，中原高級區域營業經理陳永強表示，粉嶺御庭軒8座中層H室，面積421方呎，2房間隔，以495萬元易手，呎價11758元，屬市價。新買家為上車客，購入單位作自...
2017-04-26
白宮官員透露，美國總統特朗普將把公司稅率由現時的35%大削至15%；加上新出爐的重型機械商Caterpillar以至麥當勞的季度業績理想，經濟數據又勝預期，刺激美股勁升，杜指一度升穿21000點，再創新高；納指亦更上一層樓，突破6000點水位。 美股周二早段繼續向新高邁進，杜指曾升251點，攀上21014點，創新高，收市報20996點，升232點；納斯達克指數早段曾升至6028點，收市報6025點，升41點。滙控（005）美國預託證價格報64.20港元，較香港收市價升0.40港元；中移動（941）美國預託證價格報83.37港元，較香港收市價升0.17港元。 利得稅料...
2017-04-26
為繼續追趕一哥車路士，熱刺火力全開，在英超豪取七連勝，今晚聯賽快車乘勇作客鬥水晶宮。雖然主隊近況不俗，惟其防線頻頻失球，今仗恐難擋熱刺射手哈利卡尼進襲，加上客軍近年對賽往績又佔優，客勝放心捧。 （now621台、LeSports HK App周四凌晨3:00直播） 熱刺雖然在上周六足總盃四強被藍獅淘汰出局，但其聯賽表現卻非同凡響，近七輪全勝之餘，期間每仗均可以攻入對手兩球或以上。當中首席射手哈利卡尼傷瘉回歸後，近兩場各賽事貢獻兩球一助攻，中場基斯甸艾歷臣更豪言球隊可以再進一步︰「我不認為己隊已經表現得最好，相信未來仍可發揮更多潛力。」 水晶宮防守薄弱 主隊水晶宮近八...
2017-04-26
家頭細務之中，最令阿卓爸爸頭痛的是洗碗，因為除了清潔度，還要想盡方法保存洗淨的碗筷。在外國，一般家庭都會用洗碗碟機，但香港彈丸之地根本容不下這種體積與乾衣機一樣龐大的家電。最近Rasonic新推的Mi...
2017-04-26
日前，三位識得「凍齡神功」嘅女神前後腳現身中環。先有近年愛行山，體態好Fit嘅劉嘉玲「一拖二」約鐵腳好友鄧霓儀及高妹女助手去名店打躉。素顏人妻黑超型格出巡，大晒淨白肌。另一日，62歲零膠味嘅最美婆婆林...
2017-04-26
家有一個好外傭，如有一寶，現實並非如此理想，聘用外傭愈來愈難，好「姐姐」難求，不幸請到表現差勁的，更成為家庭的頭痛問題。柬埔寨擬輸出傭工來港，驟聽是一個喜訊，但培訓如何？能否成為外傭生力軍？有待觀察。要提高外傭質素及保持供應，港府責無旁貸，應該積極介入。 在「一帶一路」政策帶動下，香港上月放寬柬埔寨人來港的簽證要求，創造雙邊機遇。柬埔寨勞工部與香港柬埔寨人力資源發展協會簽署協議備忘錄，為柬傭來港鋪路，預計首批約一千人將於九月到埗，對渴求傭工的香港家庭，是一個新選擇。 現在菲律賓與印尼平分外傭市場，前者有十九萬三千多人在港打工，因英文好，較為西化，受中產家庭歡迎，後者有十五萬...
2017-04-26
蔣嘉琦今季暫時累積十九W，成績雖不算差，但其實自從轉為減五磅後，氣勢已不及上季一日四捷之時，再加上潘明輝甫出道便光芒四射，前者的頭上光環更變得黯淡。但看蔣小妹早前策騎「摯友無敵」早段與另外兩駒鬥燒，將...
2017-04-26