﻿美徵木材反傾銷稅 加元下滑見逾年低

加元兌美元匯價周二顯著受壓，一度下滑至逾1年低位，主要受特朗普政府向加拿大軟木材徵收高達20%的反傾銷稅拖累；歐羅則受惠法國大選首輪投票結果，重上1.09美元的逾1年高位。國際油價見七連跌，市場憂慮油組減產行動短期無法平衡油市供求。股市向好，避險需求消退下，金價持續回軟。



加拿大元周二曾跌見1.3626兌1美元（加元兌5.69港元），隔日跌0.93%，為去年2月25日以來低位。在周一，美國商務部長羅斯宣佈，向加拿大進口軟木材徵收反傾銷稅，平均稅率達20%，受影響的木材出口值折合約50億美元。不過，蘇格蘭皇家銀行認為，加元可能反應太大，原因是軟木材僅佔該國出口的0.2%。



承接前日的升幅，歐羅兌美元昨繼續靠穩，曾見1.0939美元（歐羅兌8.49港元），升0.29%，步入連續第4個交易日報升。歐羅周一曾大漲1.3%，上穿1.09美元水位，創去年11月以來新高，同時創去年6月以來最大單日升幅，主要受法國總統選舉周日的首輪投票，中間派候選人馬克龍以領先票數進入第二輪投票的結果所鼓舞。



美匯指數昨續偏軟，曾見98.773點，隔日跌0.32%。日圓繼續走軟，曾見111.01兌1美元（每百日圓兌6.99港元），跌1.13%。商品方面，紐約6月期油價曾隔日跌36美仙或0.73%，見每桶48.87美元，步入連續第7個交易日報跌。倫敦6月期油價曾跌30美仙或0.58%，見每桶51.3美元。踏入今年以來，倫敦油價已下跌一成，反映儘管石油輸出國組織（OPEC）和主要油產國達成在今年上半年減產托價協定，但市場仍顧慮這些舉措不足扭轉全球石油供需失衡。



摩根大通在最新的每周客戶報告中指出，全球原油市場仍在明顯的供過於求泥淖中難以自拔，油組或許需要一個更激進的新協定，以維持油價於每桶50美元以上。倫敦現貨金價低位曾見每盎司1265.39美元，跌10.8美元或0.85%。紐約6月期金價曾跌10.9美元或0.85%，見每盎司1266.6美元。