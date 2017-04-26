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﻿恒大八度回購股份 股價破頂年內升90%

2017-04-26 列印
        中國恒大（3333）持續出手回購，根據最新公告，恒大昨天再斥19.66億元，回購逾2.15億股恒大股份。由上月底至昨天，恒大已先後8次回購，合共同購6.75億股，相當於4.9%股權，涉及金額約59億元。恒大昨天的回購行動，作價8.63元至9.31元之間，而所動用的19.66億元，是8次回購行動之中最多的一天。

　　據內地傳媒引述業內人士認為，恒大連番大手回購，反映管理層對公司前景有信心，並為股價帶來支持。在持續回購之下，恒大股價持續向上，昨天最高見9.32元，再創新高，收市報9.25元，升幅達5.4%。由今年初至昨天，累積升幅逾90%。

　　此外，恒大管理層早前在業績記者會上明確表示，今年將償還三分之二的永續債，有望提升股東利潤。分析人士指出，愈來愈多內地投資者通過滬港通、深港通投資港股，而這些投資者熟悉恒大的品牌，恒大股價或會因此受惠。
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