﻿IFC外望——郭樹清追反貪神劇 批銀行業犯罪歪風

內地反貪腐連續劇《人民的名義》熱爆，創下收視之最。據財新網收到風，銀監會主席郭樹清都有追看，仲點評劇集內容，借助劇中嘅情節，批評銀行不當收費行為，郭樹清直言：「這些行為嚴格來說都是犯罪，要追究法律責任。」



郭樹清在銀監會首季經濟金融形勢分析會上表示，「我們一直鼓勵銀行發展中間業務，但到很多地方，它變型了，變成模糊地帶。」



《人民的名義》有一個情節，講地方銀行發放貸款，除正常貸款利息之外，仲收取額外費用，將呢啲巧立名目嘅額外費用，包裝成財務諮詢費、顧問費，返還成為銀行收入，增加企業嘅借貸負擔。仲有啲「過橋」費用，由撮合貸款的銀行內部人員私分，而且分行行長、高管、經辦人人有份，成為公然「潛規則」，喺農村嘅金融機構，類似現象更為普遍。



郭樹清就話，面對金融亂象，「犯罪的說沒犯罪，違紀的說沒違紀，違規的說沒違規。這對於國家、機構和員工都是不負責任的。」作為監管機構「看門人」，「如果銀行業搞到一塌糊塗，我作為銀監席主席，我就要辭職。這就是領導責任。」



科網當道僅次蘋果 Google市值4.7萬億



美國經濟好，科網公司自然受惠不淺少，睇納指星期一又創新高就知啦！搜尋一哥Google嘅控股公司字母公司（Alphabet），雖然聽日至出季度業績，分析師係咁意唱好啲，股價馬上升近2.4%，市值一支箭咁衝破6000億美元大關，換返港紙成4.72萬億呀！同最大市值嘅蘋果公司又拉近咗嘞。



Google星期一收市報878.93美元，係歷來新高，市值達6051億美元，市值仲壓得住佢嘅只有蘋果公司嘅7539億美元（5.88萬億港元），第三係近日重新獲股民追捧嘅微軟，有5226億美元。



排到第四同第五大市值嘅都仲係科網股，分別係亞馬遜同facebook，第六係股神巴菲特嘅巴郡，佢老人家近年都破戒買巨型科技股啦！咁樣唔係科網股當道係乜嘢呢！



高瞻