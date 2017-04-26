﻿市場簡訊

—歐舒丹（973）公佈，截至今年3月底止財政年度，全年銷售淨額約13.23億歐羅，增長3.2%。按固定匯率計算，增長1.7%。銷售額增長主要受惠於近兩年內新開設的店舖、自營電子商務渠道、網上商城、網上夥伴及批發渠道。期內所有現有品牌均錄得增長，新興品牌更錄得雙位數字增長。不過，香港區銷售額以港元計下跌11%，至1.24億歐羅，可比較同店銷售更跌18.2%，反映香港零售市場仍然困難。







—中電信（728）旗下中國電信國際，與CSL合作，下月以MVNO（虛擬網絡服務供應商）方式推出流動電話服務。中國電信國際董事總經理鄧小鋒昨日指出，已進行商業試用，對於該公司把推出服務日期推延一個月，他解釋稱只是想作進一步測試，6月將正式推出。



被問及會否參與競投頻譜，鄧小鋒指仍在評估之中，覺得價格頗貴，認為香港市場小、競爭大，若不能為客戶帶來更大價值或獨特服務就不考慮參與。







—中信銀行（998）昨率先公佈2017年首季業績，期內錄得股東應佔純利113.89億人民幣，按年升1.69%。不過，資產質素仍有惡化趨勢，不良貸款餘額513.17億元人民幣，較去年底增長5.63%；不良貸款率1.74%，較去年底升5點子。撥備覆蓋率則為151.54%，較去年底跌3.96個百分點，逼近150%的監管紅線。







—安徽海螺水泥（914）公佈，截至今年3月底止首季淨利潤21.53億元人民幣，按年上升86.4%。期內，營業收入136.39億元人民幣，按年上升28.6%。



—華能國際（902）公佈，截至今年3月底止財政年度，總實現營業收入約為375.77億元人民幣，按年增長約7.54%。



今年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤6.52億元人民幣，按年下跌86.97%，每股收益0.04元人民幣。







—中國誠通（217）公佈，以每股0.77元認購宏華集團（196）的2.54億股新股，佔宏華已擴大後股本約4.94%，涉及總額約1.96億元。認購價較宏華昨日收市價0.81元折讓4.94%。







—粵海置地（124）公佈截至今年3月底止的首季業績，股東應佔溢利688萬元，按年減少57.7%。收入下跌89.7%，至2691萬元，主要由於期內只售出少量住宅單位。







—君陽金融（397）公佈，以代價2709萬元，悉售泛亞環球物業顧問的30%股權。泛亞環球物業顧問主要提供房地產代理服務，在澳洲及英國均有業務。







—東方證券（3958）公佈，截至3月底止第一季，淨利潤8.44億元人民幣，按年增加99.6%，營業收入21.29億元人民幣，按年升加54.2%。







—三和建築（3822）發盈警，預計截至3月底止年度，溢利將按年減少逾50%，主要由於合約收入減少所致。







—楓葉教育（1317）公佈截至2月底止中期業績，純利1.81億元人民幣，按年升44.5%；派中期息6港仙。收益4.83億元人民幣，按年升27.1%。