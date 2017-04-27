﻿企業稅減至15% 特公佈大減稅 美股回軟

美股周三早段繼續向新高水位進發，杜指曾升74點，攀上21070點，再創新高紀錄；科技股為主的納指亦升13點，見6039點新高。市場憧憬總統特朗普在本港周四凌晨時分公佈的減稅大計，將為刺激經濟注入新的生命，利好美匯走強。



白宮今晨公佈總統特朗普提出的稅務改革計劃，包括將企業所得稅率由35%大幅下調至15%。其他改革建議包括，將個人入息稅等級，由七個減至三個，稅率分別為10%、25%及35%。有國會議員擔心，改革建議將令美國的聯邦赤字增加，要求作出修訂。



twitter活躍用戶大增



杜瓊斯工業平均指數其後曾見21065點，隔日升69.58點；納斯達克指數早段曾見6038.01點，升12.52點。滙控美國預託證價格曾見64.31港元，較香港收市價升0.21港元；中移動美國預託證價格曾見83.57港元，較香港收市價跌0.08港元。



今晨四時，杜指收報20975點，跌21點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見64.12元，較香港收市價升0.02元；中移（941）美國預託證券見83.30元，較香港收市價跌0.35元。



歐洲三大主要股市尾段靠穩，倫敦股市、法國和德國股市升0.08%至0.24。



不包括「邊境調整稅」



微博社交網站twitter昨日稱，首季每月活躍用戶按年升6%，至3.28億，令市場喜出望外，刺激該股價一度大升12%，至16.48美元，是7個月最大升幅。



鑒於媒體在的特朗普召開記者會前，已大事報道不少有關減稅的詳情，包括把上市公司稅率由35%調低至15%，小企業東主稅收亦由最高的39.6%減至15%，連大公司海外盈利調資回國的稅率，也會由35%調低至10%。



白宮官員同時透露，這次稅改不會包括對進口貨徵收的「邊境調整稅」，因為這項稅收建議惹來頗大爭議。有關消息均支持美股持續向好。



油倒升金價跌



美匯指數昨日回勇，曾升0.46%，日圓則跌0.59%，見111.74兌1美元（每百日圓兌6.94港元）。紐約六月期油價早段曾跌62美仙或1.25%，見每桶48.94美元，到美市早段出爐的上周原油庫存跌幅較預期大後，該期油一度倒升64美仙，見每桶50.2美元。



倫敦現貨金價跌4.9美元或0.39%，見每盎司1262.3美元。