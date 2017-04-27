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﻿吳天海籲有線股東撐集資

2017-04-27 列印
　　有線寬頻（1097）主席兼行政總裁吳天海昨日認為，小股東權衡之後，供股方案獲通過的機會不低。若方案在5月29日獲小股東過半數支持，業務可繼續營運，董事局將立即回覆領取新的收費電視牌照。之後再向通訊管理局申請批准股權轉讓，及向證監會及交易所申請批准永升亞洲毋須發出全面收購的通知。

　　若方案不獲支持，有線收費電視於6月1日停播，公司每月收入將驟減75%。吳天海提醒股東首要考慮應為支不支持方案，而非供不供股。支持方案讓公司繼續營運下去，股東可於6月或7月才考慮是否退股。

　　吳天海昨在周年股東大會表明，爭取5月12日向股東發正式通知，於5月29日召開特別股東大會討論新的集資方案。
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