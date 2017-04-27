﻿首季稅前溢利倍升 渣打未承諾派息 有待持續改善 英市急漲6%

渣打（2888）今年首季受惠撥備大減，除稅前法定溢利按年激增98%至9.9億美元（77.22億港元），按季扭虧為盈。季績勝預期，渣打在倫敦報價隨即急彈，一度急升近6%，高報771.7便士，折合港幣約77元，較香港收市價再升5元。市場關注渣打何時恢復派息，財務董事賀方德則不願作出派息承諾。



行政總裁溫拓思在管理層中期報告中表示，首季稅前盈利大升主要因為貸款減值偏低及成本控制得宜。渣打在港收報72元，微升0.6%，季績後，倫敦股價即彈，升勢持續，香港晚上7時40分高見771.7便士，截至晚上10時半，倫敦報價為76.18港元。



首季渣打的貸款減值僅1.98億美元，按年大減58%，按季更勁減71%。其中企業及機構銀行業務，以及商業銀行業務的貸款減值減少，反映去年末季對鑽石及珠寶行業所作撥備不再出現。整體信貸質素較去年同期有所改善，惟賀方德在電話會議中指，貸款減值異常偏低，故對信貸狀況維持審慎態度。他指，現難預期未來的撥備，整體資產質素保持穩定，不良貸款率2.5%，低於市場預期，但年內撥備或有機會回升，惟希望低於去年水平。



渣打因業績表現太差於2015年開始停派末期股息，去年全年繼續不派息。市場關注渣打何時恢復派息，賀方德表示，派息需視乎盈利改善狀況能否持續，以及能否滿足資本上的監管要求兩大因素，同時亦會明白股東對恢復派息的期望。董事會年內會如常就此研究，但不能承諾會有甚麼結果。​​



受惠撥備大減



首季渣打的收入按年上升8%，稅前法定溢利扭虧為盈賺9.9億美元，去年第4季虧蝕8.71億美元，若撇除資本融資虧損的5500萬美元重組費用，稅前基本溢利10.45億美元，按年升94%。



賀方德指出，集團狀況已有所改善，首季表現令人鼓舞，但不會因此忘形，目前地緣政治局勢不穩定，經營環境依然具挑戰，渣打還有很遠的路要走，以達致可持續收入增長為首要任務之一。



渣打其他經營支出按年微升3%，按季則減近13%；監管成本按年增27%，按季則增2%。截至3月底渣打的普通股權一級資本比率為13.8%，較去年底增20點子。



耀才證券研究部總監植耀輝指，渣打季績亮麗，但管理層對偏低的貸款減值也抱審慎態度，認為需再留望其表現，預期渣打股價仍有機會上升，惟80元會有大阻力。



有分析員指，以渣打目前更為穩健的資本狀況及今年展望的股本回報率，有理由要求恢復派息。也有分析認為，鑑於全球監管機構仍在檢討最新的資本要求，未來的資本要求可能更高，若渣打恢復派息，或令資本狀況增添不明朗。