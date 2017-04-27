﻿永利多賺26% 大行唱好股價漲

濠賭股陸續公佈今年首季成績表，永利澳門（1128）首季純利1.04億美元，按年升26.5%，優於市場預期。季績理想，獲大行唱好之餘，昨日股價亦漲4%，連帶其他濠賭股同樣造好，新濠國際發展（200）和澳博（880）齊齊升逾5%。



永利皇宮去年8月開業帶來貢獻，永利澳門首季經營收益總額10.62億美元，按年增加74.8%。其中，娛樂場經營收益為9.83億美元，按年上升72.3%。此外，季內客房及餐飲收益分別為1698.8萬美元與1756.4萬美元，均上升超過一倍。



永利皇宮今年第一季為營運的第二個完整季度，期內淨收益及經調整後的物業EBITDA，分別為4.75億美元及 1.11億美元。季內，永利皇宮的娛樂場收益為4.3億美元，貴賓業務的賭枱轉碼數則為110.4億美元，賭枱贏額佔轉碼數百分比（扣除佣金前）為3.03%，稍微高於2.7%至3.0%的預期範圍。



永利皇宮的中場業務賭枱投注額為7.7億美元，賭枱贏額為1.67億美元，賭枱贏額百分比為21.8%。客房收益則為3980萬美元，平均每日房租為258美元，入住率為95.6%。



花旗發表報告指出，永利首季業績表現優於該行預期，市佔率亦由去年末季13.7%，提升至15.5%，所以將目標價由19.5元上調至20元，維持「買入」投資評級，並調高其2017年至2019年盈利預測3%至5%。



野村認為，永利澳門首季業績主要受惠於貴賓廳轉碼、中場收入升勢所帶動，該行相信隨著中央打貪力度減弱，永利皇宮對集團的貢獻未來亦會持續增加。



另一方面，摩通指出永利澳門的貴賓廳業務表現突出，受惠VIP客戶需求回升，市佔率及賭桌贏率達至新高。