由今日起至下月24日，使用大部份以上銀行信用卡，加上Note5或以上的手機的用戶，可率先在網站登記，優先體驗三星支付。渣打率先推現金回贈吸客，旗下客戶在推廣期內把合資格的渣打信用卡加入三星支付，會額外獲得20港元回贈一次。馬樂倫表示，三星支付的優勝之處是任何商戶只要有傳統信用卡刷卡機就可進行支付。
三星支付季內襲港
由今日起至下月24日，使用大部份以上銀行信用卡，加上Note5或以上的手機的用戶，可率先在網站登記，優先體驗三星支付。渣打率先推現金回贈吸客，旗下客戶在推廣期內把合資格的渣打信用卡加入三星支付，會額外獲得20港元回贈一次。馬樂倫表示，三星支付的優勝之處是任何商戶只要有傳統信用卡刷卡機就可進行支付。
爆竊局長車落網 江西匪橡筋彈珠破窗
內地「爆窗黨」南下搵食！發展局局長馬紹祥的座駕前晚停泊尖沙咀時遭車內盜竊，賊人用橡筋彈珠破窗，偷走車內一個公事包及一部iPad。警方接報調查後，二十小時內閃電拉人，昨午於尖沙咀逮捕兩名持雙程證的男子，...
2017-04-27
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第一摩廈「上海之巔」 超高速電梯55秒攻頂
中國第一摩天大廈上海中心共有一百一十八樓，距離地面近五百五十米的世界最高觀景台「上海之巔」正式對外開放，遊客由地下乘坐超高速電梯前往觀景台，全程僅需五十五秒。 上海中心坐落位於浦東新區陸家嘴，建築總高度為六百三十二米，是中國最高摩天大廈，亦是僅次於杜拜哈利法塔的世界第二高樓。 位於大廈一百一十八樓的觀景台「上海之巔」經過一年試業後，昨日正式對外開放。觀景台離地五百四十六米，呈三角環形佈局，四周均設有超大型落地玻璃幕牆，遊客可三百六十度俯瞰上海風光，細看黃浦江兩岸，並用全新角度觀賞東方明珠、金茂大廈、環球金融中心等摩天大樓。 上海中心設有多部超高速電梯，遊客由地庫二層...
2017-04-27
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伊萬卡出席G20婦女峰會 為特朗普講好話即被噓
美國總統特朗普被揭過往曾發表性騷擾女性言論，擔任白宮顧問的白宮第一千金伊萬卡出席二十國婦女高峰會時，公開稱讚其父不遺餘力推動婦女權益。有關言論惹來與會人士不滿，主持人甚至質疑伊萬卡的第一千金身份。 伊萬卡周二在柏林出席二十國婦女高峰會一個小組討論會，德國總理默克爾、國際貨幣基金組織總裁拉加德等；伊萬卡發言時稱讚其父不遺餘力推動婦女、家庭權益，形容特朗普是家庭捍衞者，場內即時噓聲四起。 伊萬卡回應稱，雖然外界不斷批評其父，亦留下根深柢固的負面印象，但自己所認識的父親並非如外界形容般，特朗普集團已聘請數以千計女性僱員，且認同女性能力媲美男性。她指，在自己成長期間，父親一直...
2017-04-27
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西貢松濤苑2,093方呎 3房1套擁抱翠綠
西貢清水灣道一帶建有少量具規模的豪宅屋苑，包括是次介紹的松濤苑，放盤洋房實用面積為2,093方呎，內部裝潢典雅，3房1套設計，外連私人花園，享嫩綠景致，是不少愛寧靜愛翠綠人士擇居之選。 松濤苑...
2017-04-27
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企業稅減至15% 特公佈大減稅 美股回軟
美股周三早段繼續向新高水位進發，杜指曾升74點，攀上21070點，再創新高紀錄；科技股為主的納指亦升13點，見6039點新高。市場憧憬總統特朗普在本港周四凌晨時分公佈的減稅大計，將為刺激經濟注入新的生命，利好美匯走強。 白宮今晨公佈總統特朗普提出的稅務改革計劃，包括將企業所得稅率由35%大幅下調至15%。其他改革建議包括，將個人入息稅等級，由七個減至三個，稅率分別為10%、25%及35%。有國會議員擔心，改革建議將令美國的聯邦赤字增加，要求作出修訂。 twitter活躍用戶大增 杜瓊斯工業平均指數其後曾見21065點，隔日升69.58點；納斯達克指數早段曾見6038...
2017-04-27
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曼市打吡 牛魔王現身
曼聯剛晉級歐霸盃四強，相反曼城於足總盃出局本季篤定四大皆空。今晚英超曼徹斯特打吡，近況著火的紅魔中場安達靴里拉誓言領軍作客全取三分，從對方手上搶走第四名的歐聯席位，冷敲四點一五倍客勝。（now621台、LeSports HK App周五凌晨3:00直播） 雖然紅魔在英超首循環曼市打吡主場落敗，但時移勢易，藍月剛於周日英足盃四強加時遭阿仙奴淘汰，狀態和士氣都不及首循環對碰之時。反觀，紅魔上周四成功晉身歐霸盃四強，英超又保持二十三輪不敗，今晚有力反客為主。 各賽事近三場獨取一球三助攻的西班牙中場安達靴里拉豪言，要助球隊大打落水狗：「我們狀態大勇，今仗要一顯實力。目前己隊...
2017-04-27
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上海車展 德國概念搶風頭
正舉行得如火如荼的上海國際車展，以Committed to Better Life（致力‧美好生活）為主題，說到今年最「致力」參展的品牌，要數兩大德國車廠奧迪及平治，兩家均以國際車展最高規格陣容示人，...
2017-04-27
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「補償」陪好老婆 「香港拳王」曹星如攬妻睇小精靈
29歲的亞洲拳王曹星如(Rex)，上月締造職業生涯21連勝紀錄，繼續為港人爭光。練拳生涯成日忽略愛妻阿嵐(Laam)的「神奇小子」，日前終於兌現承諾，化身溫柔男陪長髮太太行街Shopping。日前傍晚...
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社論——區會批公帑自肥須煞停
政府把部份權力下放，讓地區享較大自主權，籌辦社區活動，原意是區議員熟知民情，由他們批准工程和活動撥款，可以貼近社區需要，然而審計署質疑，區議會規管議員的利益申報機制不夠嚴謹，存在利益衝突風險，區議會必須糾正，以免出現違法的行為。 審計署衡工量值報告指出，去年政府撥款三億六千多萬元給各區議會籌辦「社區參與計劃」，經審查後，發現三個問題：一是社區活動撥款逾七成用於文娛康體等，公民教育和樓宇管理撥款各佔不足百分之二，質疑是否切合社區需要；二是過去幾年社區活動舉辦次數下跌逾百分之三，參與人數亦跌一成三，但總開支卻上升一成七；三是部份撥款項目涉利益衝突，有區議員未有適時申報利益，有人...
2017-04-27
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莫雷拉兩W兼奪標
昨晚有兩場盃賽，其中韓國馬事會錦標由姚廄「綠茵風采」勝出，鞍上人莫雷拉另贏東廄「獻惑」起孖；而另一錦標聖佐治挑戰盃，則由偉廄「競駿時代」奪得。至於梁家俊憑「喜菜」贏馬，另得一亞兩季，險勝騎師王。苗禮德...
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