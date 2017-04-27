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﻿三星支付季內襲港

2017-04-27 列印
　　Samsung Pay（三星支付）昨日預告今年第二季在香港推出，共6間銀行參與，包括中銀香港（2388）、花旗、大新（2356）、渣打、星展及美國運通。三星業務副總監馬樂倫表示，陸續會有其他發卡機構加入，有新消息會對外公佈。

　　由今日起至下月24日，使用大部份以上銀行信用卡，加上Note5或以上的手機的用戶，可率先在網站登記，優先體驗三星支付。渣打率先推現金回贈吸客，旗下客戶在推廣期內把合資格的渣打信用卡加入三星支付，會額外獲得20港元回贈一次。馬樂倫表示，三星支付的優勝之處是任何商戶只要有傳統信用卡刷卡機就可進行支付。
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