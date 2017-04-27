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﻿萬科涉違法賣樓遭叫停

2017-04-27 列印
　　西安電視台日前曝光萬科（2202）違法售樓後，西安市房管局即時叫停萬科售樓。房管局通知，萬科兩個項目涉嫌違法銷售，由4月25日起，暫停萬科在西安市所有開發項目的網簽銷售，暫停受理新項目預售許可申請，依法嚴肅查處。

　　萬科A股昨跌0.92%，收報20.36元人民幣；H股昨跌2.64%，收報20.25港元。

　　通知表示，因萬科城市之光、萬科東方傳奇項目涉嫌違法銷售，暫停萬科旗下開發項目的網簽銷售、暫停受理其新項目的商品房預售許可申請。被暫停網簽銷售項目共12個。包括合富輝煌在內的三家地產代理，亦被暫停在西安的一切銷售業務，並曝光相關中介人員的執業資格。
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