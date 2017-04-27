﻿美匯回勇利淡金價 歐羅議息前跌見1.0867

國際油價周三先軟後回升，紐約6月期油早段曾跌見每桶48.94美元，到美國公佈上周庫存跌幅較預期大的消息出爐後，一度收復每桶50美元水位。美匯回勇，利淡現貨金價在每盎司1261美元走軟。歐羅在歐央行議息前夕亦跌見1.0867美元；英鎊亦走低至1.28美元邊緣。



紐約6月期油價早段曾跌62美仙或1.25%，見每桶48.94美元，到美市早段出爐的上周原油庫存跌幅較預期大後，該期油一度倒升64美仙，見每桶50.20美元；倫敦6月份布蘭特期油先跌後升，歐市後段回升 0.69%，見每桶52.46美元，但無法守住升幅，其後重新跌見每桶51美元。



美匯指數昨日回勇，曾升0.46%，見99.23點。美國總統特朗普本港時間周四凌晨公佈稅務改革方案，財政努欽指他會把聯邦公司稅大減20個百分點，至15%，是美國史上最大減稅舉措，支持美匯造好。



金價方面，股市和美匯靠穩，利淡黃金見三連跌，紐約6月期金昨日跌見每盎司1261.32美元，隔日跌2.92美元或0.23%。倫敦現貨金價亦跌4.9美元或0.39%，見每盎司1262.3美元。金價從4月17日的5個月高位至今已回吐約3%。



瑞士寶盛銀行分析師門克指，金價近期的跌幅主要是獲利盤或覺得近期跌幅太大的投資者現行出貨所致，背後都沒有強大的基本因素支持。不過，過去幾周支持金價的幾個風險因素正在消退，他估計金價在未來3個月將下滑至每盎司1200美元水位。



匯市方面，歐羅昨日一度上試1.0951美元水位後，回軟至1.0867美元（歐羅兌8.43港元），隔日跌0.54%。美匯回勇，加上市場觀望歐央行周四議息後，行長德拉吉會否透露將改變貨幣政策立場的口吻，暗示可能加快推出量化寬鬆（QE）。



英鎊亦跌見1.2805美元（英鎊兌9.94港元），隔日跌0.29%。英國近日出爐的經濟數據比較參差，促使市場擔心可能指向經濟放緩，令政府財政在通脹加快的背景下進一步惡化。