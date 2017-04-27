﻿IFC外望——三星新機S8發佈 林海峰大唱倒米歌

今時今日，都市人機不離手，睇少一秒電話都怕錯過資訊。手機咁重要，但凡有最新手機推出都會好大陣仗。好似尋日Samsung Galaxy S8及S8+的發佈會就不知幾盛大，相信係吸取了上次Note7爆炸的教訓，今次再推新機就不容有失，宣傳方面落重本。發佈會仲請埋林海峰（Jan）上台又唱歌又講棟篤笑，當然全部歌詞同爛gag都圍繞住Samsung呢兩部新機，不過好唔好笑就見仁見智啦。



亂噏手機疏遠關係



阿Jan一開波就話因為手機搞到佢同家人的關係好疏離，個個掛住睇電話唔理佢咁話。仲自嘲就黎唔認得自己女兒個樣，因為個個做晒低頭族，接阿女放學都淨係認得佢哋個天靈蓋喎。哈哈哈！阿Jan係咪呼籲緊大家要放底手機擁抱家人？咁講法係咪倒緊Samsung米？即係叫人買唔買新手機好呢？媽我好亂啊！



言歸正傳，Samsung今次推出Galaxy S8及S8+亦保留上次Note7虹膜識別，無疑為用戶的私隱安全加強信心。



同日公佈的Samsung Pay就用得著虹膜識別啦，出街碌卡要做認證都好方便。



今次新機發佈會不設記者發問環節，亦未有公佈新手機的定價，連有無同電訊商合作推優惠統統都未知，仲要等Samsung進一步公佈。知道嘅係Galaxy S8及S8+會喺下月10日接受預訂，並於5 月25日起正式出貨。



李君豪「蚯蚓論」 籲新董事平衡各方



做咗港交所（388）董事17年嘅李君豪，噚日喺股東會完咗後正式卸任。臨別贈言同大家講咗個「蚯蚓論」，寄語新董事要平衡各方利益，唔好側埋一邊，希望未來董事局會多返啲中小券商業界代表。



鄉下喺中山嘅李君豪話，以前中山附近的城市，都會問中山借蚯蚓去疏通田地嘅泥土，咁啲田先會種到嘢，而小經紀、零售客、中小企就好似蚯蚓咁，表面睇落好細小，但其實對金融生態好重要，所以希望新董事記得「大中小都好重要」。



李君豪形容，呢17年好似長征，最開心係打贏咗幾場勝仗，例如港交所首次推出收市競價，佢係董事會唯一反對者，事實亦證明佢反對得冇錯，所以希望新董事若遇到唔啱嘅事要出聲。



李君豪退任後，港交所董事就冇中小經紀行代表。問佢有乜睇法，佢話，相信董事嘅心係正能量，但不是前線的確可能對業界的細節竅門唔熟識，「唔熟可能作出唔理想嘅決定！」咦咦，若有所指咁喎！



高瞻



