﻿市場簡訊

—南方航空（1055）宣佈，向空巴購買20架空巴350-900客機。一架350-900飛機之目錄價格約為2.989億美元，即訂購合約總值為59.78億美元。該批飛機將於2019至2022年期間每年分別交付6架、6架、4架及4架飛機。







—第一拖拉機（038）公佈，今年第一季度股東淨利潤約為6403.8萬元人民幣，下跌30.76%，每股盈利6.47分。







—證監會指HM國際（8416）股權集中於極少數股東，即使少量股份成交，股價格可能大幅波動。股權分佈查詢顯示，該公司今年4月6日，有20名股東合共持有 8461.5萬股，佔21.15%。這些股權連同主要股東持有之 3億股（佔已發行股份75%），相當於96.15%。只有1538.5萬股或佔3.85%由其他投資者持有。







—外電引述消息表示，東方航空（670）母公司正進行物流業務混合所有制改革，考慮引入4間投資者，其中聯想將持有25%股權，普洛斯（Global Logistic ）佔10%，德邦及綠地都各佔5%。核心員工將持有10%，而東方航空產業投資持股將降至45%。







—瑞信集團周三公佈打算供股集資40億瑞士法郎（約313億港元），成為繼德銀和意大利裕信銀行之後，第三間配股集資的歐洲大行。







—日本手機即時通訊程式Line手機營運利潤按年跌25%，至40.3億日圓（約2.82億港元），期間成本攀升22%，反映其廣告收入無法抵銷電視廣告、增聘人手和遷移總部的開支。LINE上季廣告收入年增39%，貼圖收入增5%，遊戲和漫畫貢獻的內容收入則減少12%。LINE目前在核心市場日本、台灣、泰國和印尼有1.71億名每月活躍用戶，按年增13%。







—雄安概念股金隅（2009）昨公佈季績，受惠於水泥及房地產業務收入大增，今年首季錄得股東應佔純利4.4億元（人民幣，下同），按年勁升1.92倍。



營業收入113.38億元，按年增長52.59%。金隅表示，將以水泥業務相關資產增持認購冀東水泥非公開發行的A股，完成交易後將金隅持控股冀東水泥。







—上海商業銀行公佈，去年度稅後淨溢利19.13億元，按年升0.6%，是因去年出售持有美國社區銀行道富5%股權後獲得1.09億元收益所致；歸屬股東全面收益大升46%至26.76億元，主要因為該行持有上海銀行股份按市價計算顯著上升。常務董事兼行政總裁郭錫志表示，今年首季業務表現理想，盈利及收入均錄得雙位數增長；又指該行今年平均加薪3.5%，有表現員工獲發1個月或以上月薪花紅。







—徽商銀行（3698）昨日公佈，按照中國企業會計準則編製，截至今年3月底止首季，純利為20.95億元（人民幣‧下同）。於期內其資本充足率12.79%，核心一級資本充足率8.67%，一級資本充足率9.79%，滿足中國相關的監管要求。3月底止，該行風險加權資產總額5336.99億元。期內該行風險加權資產總額為5336.99億元。期內該行次級債券餘額為40億元，二級資本債券餘額為人民幣80億元。