﻿騰訊連續六日創新高 科網股當旺 納指破頂

美股早段呈個別發展，納指連續三個交易日創日內新高，曾升至6048點新高；杜指則好淡爭持，初段曾升30點後其後回軟，續於高位徘徊。市場期待市後公佈季度業績的科網股龍頭如Google母公司Alphabet和亞馬遜，但市場焦點重回北韓和政府預算等爭議，不利工業股走向。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20981點，升6點；納斯達克指數創出日中新高後，收市報6048點，升23點。滙控（005）美國預託證價格報64.41港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報83.08港元，較香港收市價跌0.52港元。



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周增加1.4萬人，至25.7萬人，高於分析師預期的24.7萬人，但分析師認為，近期新失業人數增加，是復活節或春假前後來的季節性現象。



耐用品定單遜預期



商務部同日出爐3月份耐用品定單初值按月0.7%，升幅較預期的1.3%小，也較2月份的2.3%升幅有所放緩；期間，不計民航機的非軍用資本財貨定單僅按月0.2%，遠遜預期的0.5%升幅，反映消費者的汽車需求放緩，以及企業投資放緩，會對製造業構成壓力。



港股於昨日期指結算日先跌後升，大市於業績向好的友邦（1299）力撐下，恒指一度高見24717點，最多升139點，收市仍能穩守24600點，大市成交逾763億元。



特朗普稅改無大驚喜



市場普遍認為特朗普周三公佈的稅改方案並無驚喜，周三晚美股借勢調整，但對周四港股影響不大，因友邦於港股開市前公佈的首季業績亮麗，恒指高開84點，報24663點，開市後大市受到於期指結算日出動的沽軍拖累，於早市時段倒跌，曾跌123點，低見24455點，中午收市前收復失地並倒升，午後升幅擴大，尾市更一度高見24717點，升139點，恒指收報24698點，升120點或0.49%；國企指數收報10261點，跌56點或0.55%。



市場消息指，騰訊（700）計劃分拆其音樂業務上市，已開始物色投行，估值達100億美元（約780億港元）。騰訊強勢未止，連續第6個交易日創新高，曾高見245元，收報244.6元，升1.24%。部份科技股亦造好，其中瑞聲（2018）升1.69%；金山軟件（3888）亦升2.53%。



美高梅中國（2282）公佈今年首季業績，收入39億元，按年升7%；經調整EBITDA（除息稅截舊及特殊開支前盈利）為12億元，按年升23%。期內中場收益22億元，按年升17%。季內，該集團貴賓賭台轉碼數減16%、中場賭台投注額跌5%，角子機投注額則升12%。美高梅昨日跌1.96%，報16.98元。其他濠賭股亦現回吐。