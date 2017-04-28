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﻿中石化百三億全購賽科

2017-04-28 列印
　　英國石油陸續減持非核心資產，昨日公佈以16.8億美元（相當於約131億港元），出售與中石化合資的上海賽科石化50%予中石化（386），為中國業務減磅。英國石油交易預計最快在年底前完成，尚須獲得監管部門批准。中石化指出，是次收購 完成後，將有助於加快打造該公司四大煉化基地中的上海基地。

　　內地有分析認為，今次收購將有利於推動中石化發展戰略，因中石化在「十三五」期間計畫投資2000億元人民幣，以優化升級茂湛、鎮海、上海和南京四個世界級煉化基地。

　　中石化認為，通過收購上海賽科石化，更有利於與高橋石化的煉油項目形成一體化的協同效應，有望繼續保持較好的盈利能力，同時將有助於加快打造該公司四大煉化基地中的上海基地。
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