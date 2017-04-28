﻿建行首季盈利700億 招行不良貸款「雙降」 平保國壽多賺逾一成

多隻中資金融股昨日公佈季度業績，招行（3968）首季股東應佔純利199.77億元（人民幣，下同），按年增長8.87%。建行（939）首季純利700.1億元，按年增3.03%。另外，兩大內險平保（2318）及國壽（2628）亦於同日放榜，兩者季績純利增長均超過一成。



招行今年首季業績表現出色，首季股東應佔純利199.77億元，要得益於淨利息收益率按季彈升0.04個百分點至2.43%。招行於期內營業淨收入572.53億元，按年跌1.89%。其中，淨利息收入按年增長1.77%，手續費及佣金收入按年跌5.97%。不過，由於於資產減值損失按年下跌6.48%至173.15億元，帶動其盈利升幅跑贏主要對手。



招行一級資本充足率12.4%



招行首季度的資產質素「穩中趨好」。不良貸款餘額較去年底下降6.17億元，至605.04億元；不良貸款率按季明顯下降0.11個百分點，不良率1.76%。受惠於高級法的計算，招行資本水平大幅提高，首季末的核心一級資本充足率達12.4%，較去年底大增0.86個百分點。



建行昨晚深夜亦公佈季度成績，首季收入為1707.98億元，按年跌9.12%，期內純利為700.1億元，按年增3.03%。期內利息淨收入1069億元，按年跌0.89%。淨利差為2.01%，淨利息收益率為2.13%，分別按年跌0.24和0.27個百分點。期內手續費及佣金淨收入387.67億元，按年增1.02%。業務及管理費為336.02億元，較上年同期增加17.11億元。成本收入比較上年同期上升0.65個百分點至21.22%。不良貸款餘額為1845.11億元，較去年底增58.21億元。不良貸款率為1.52%，與上年末持平。撥備覆蓋率為159.51%，較上年末上升9.15個百分點。



另外，重慶農商行（3618）昨公佈，今年首季淨賺24.28億元，按年升10.71%。資產質素方面，不良貸款總額29.9億元，較上年底增1.17億元。



平保新業務價值增60%



兩大內險股方面，平保受惠期內保險及銀行互聯網等金融業務表現穩健，首季純利按年增11.4%，至230.53億元，其中反映未來壽險盈利增長的新業務價值，按年勁增60%，至212.64億元（人民幣，下同），成為最大亮點。平保由今年起進一步披露橫跨不同業務的客戶數目。首季個人客戶總數1.37億人，較去年底增加5%；其中3502萬用戶同時購入旗下多個子公司產品。互聯網用戶3.76億元，較去年底增長8.7%，活躍用戶6464萬人。



國壽則受總投資收益增加、業務結構改善，及傳統險準備金折現率假設更新，令期內純利61.49億元，按年增長17.1%。國壽首季的保費收入2462.08億元，按年增長22.1%；續期保費1127.58 億元，增長51.6%，增速創2003年以來新高。國壽季內壓縮一次過繳費保險業務，首年期交保費在長險新單保費中的佔比達49.85%，按年增長5.45個百分點。



國壽保險投資組合資產接近2.54萬億元，淨投資收益率4.68%；總投資收益率4.53%，提升0.84個百分點。綜合及核心償付能力充足率，分別為300.9%及284.91%，較去年底回升4.57個及3.74個百分點。