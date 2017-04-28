﻿中電信緊隨中移 IDD收費減九成

中國電信（728）緊接中國移動（941）減費步伐，昨宣佈自今年5月1日起大幅降低國際和港澳台地區IDD費，覆蓋北美、歐洲、東南亞，港澳台以及「一帶一路」沿線共計73個國家和地區，平均降幅達到90%。



首季盈利53億



中國電信公佈，截至今年3月底首季盈利53.48億元人民幣，按年增4.47%。盈利主要因為採取更佳的流量經營策略，並持續加快3G用戶向4G業務遷移，令業務規模和價值獲得顯著上升。移動用戶數達到約2.22億戶，增加653萬戶，其中4G終端用戶數達到1.38億戶，增加1577萬戶；手機上網總流量按年上升115%，繼續保持高速增長，4G用戶每月戶均流量達到1271MB；平均每月每戶移動服務收入（ARPU）穩步提升。



中電信IDD費調整與中移動大致相同，減價區域涉及內地用戶經常撥打的北美，歐洲和東南亞主要國家和地區，並涵蓋「一帶一路」沿線國家和地區。73個國家全部進入「1元區」，其中美國、加拿大、泰國、馬來西亞、德國等24個國家的IDD費全部降至0.49元一分鐘，澳洲、紐西蘭、印尼、法國等49個國家的IDD費全部降至0.99元一分鐘，平均降幅達到90%，減幅與減價後的價錢與中移動提出的相同。



在一系列提速降費的措施中，中電信與中移動相較之下最大的分別在於「六模全網通」的推廣。中電信與中國聯通（762）合作，共同推出「六模全網通」手機，支援內地三家通信運營商六種不同通訊模式，並可任意使用4G/3G/2G網絡。截至2017年3月，支援「六模全網通」的手機已超過700款。