﻿新業務價值創新高 友邦單天力托大市

友邦保險（1299）昨日派發季績，截至今年2月底止首季，按固定匯率計算，新業務價值創上市新高，按年大升55%至8.84億元（美元，下同），勝市場預期。友邦季績報捷，股價昨升6.24%，收報54.5元，並撐起恒指118點，成昨日升市火車頭。



友邦期內的年化新保費升62%，至17.79億元。新業務價值利潤率為49.2%。總加權保費收入升24%，至62.47億元。友邦表示，亞洲經濟增長持續強勁，內需是區內增長的主要動力，而區域內對出口的需求繼續迅速增加，儘管歐美兩地的政局持續不明朗，亞洲政策制定者在貨幣和財政政策方面擁高度靈活性，可於未來一段時間逐步作出應對，以支撐當地增長來源。



另外，即將接任杜嘉祺出任首席執行官兼總裁的黃經輝，會提早在6月履新。



證券行普遍對友邦的首季業績反應正面。美銀美林發表報告指，友邦首季業績遠勝預期，內地業務維持強勁，估計首年度保費增長達到43%至48%，本港業務亦有強勁表現，維持「買入」的評級，目標價為58元。



高盛發表的報告指，友邦表現超越市場預期，認為新業務價值增長理想，對股價有正面作用。該行認為內地新業務價值增長上季應有8至9成，佔集團新業務價值達兩成，而香港及其他市場表現亦強勁，目標價維持59元，評級維持「買入」。



高盛花旗等唱好



花旗發表報告料，友邦今財年全年新業務價值增長24%，惟對盈利預測大致維持不變。不過，預料今年第二季起，新業務價值增長將放緩，源於高基數及在內地資本控制下，或影響香港區業務增長持續性。花旗調高友邦目標價，由54元升至57元，評級「中性」。



友邦股價昨日一度升至54.8元，升6.8%，收報54.5元，升6.24%，成交44.18億元。