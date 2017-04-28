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﻿利息支出增 萬科少賺16%

2017-04-28 列印
　　萬科（2202）公佈，今年3月底止季度，實現收入為80.6億元（人民幣，下同），按年增長31.7%，淨利潤為6.95億元，按年下降 16.5%。期內，受融資規模上升，利息支出及財務費用增加拖累，令純利按年跌。銷售面積988.2萬平方米，銷售金額1502.7億元，按年分別增長81.1%和99.7%。

　　報告指淨利潤下降的原因，包括受集團經營管理規模擴大的影響，首季管理費用增長34.5%，由於融資規模上升，利息支出及財務費用相應增加，結算項目包含一批合作比例較高的項目，公告指季度淨利潤變動對預測全年業績的參考意義不大，預計公司2017年全年淨利潤同比仍將保持增長。
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