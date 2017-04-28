﻿恒隆指有能力維持派息

內地資金過去一年不問價來港搶地，恒隆地產（101）主席陳啟宗昨日在股東大會後指出，多年來有不少外資來港，成功的不太多，至於今次來港發展的內地房地產商會否成功，則要由時間證明。



該公司現時在港僅餘浪澄灣數十伙及藍塘道部份供應，大部份現樓已賣得「七七八八」，有股東憂慮如何依靠收租物業維持派息，陳啟宗強調，投資恒隆是看長線，近年專注商業物業發展，若股東認為其他發展商好亦可投資對方。他又指，「每個人有自己的路，如果今日轉吓，明日又轉，好大問題」又指「最重要係知道公司路向，相信我哋就一齊投資、搵錢」，隨著內地商業物業落成營運，有力維持派息。