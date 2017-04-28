﻿央行拒討論退市 歐羅反覆挫至1.08

國際油價周四顯著挫逾2%，創1個月新低，主要受利比亞最大油田重新投產，而美國石油生產又連增10周，投資者愈益關切全球石油市場可能無法受惠油組等主要產油國的聯手減產行動，供需恢復均衡無期。現貨金價走軟至每盎司1261美元。歐央行拒絕討論退市，歐羅反覆走軟，挫至1.08美元水平；日圓亦走軟見111.6兌1美元水位。



紐約6月份原油期貨價格昨日到美市早段跌幅擴大至1.42美元或2.86%，見每桶48.2美元，為3月29日以來低位；倫敦6月份期油價亦曾跌1.37美元或2.64%，見每桶50.45美元，也創3月27日以來新低。



路透社報道，利比亞最大的沙拉拉油田（Sharara Oilfield）的工潮結束，油管昨重新開通，每日約30萬桶的原油產能恢復。此外，產能達每日9萬桶的艾費爾油田亦重新啟動。分析師表示，倫敦期油昨日跌穿每桶51.29美元的200天移動平均線技術支持位後，有關油價承受更大沽壓。



匯市方面，美匯指數先軟後升，早段跌0.23%，見98.814點，到美市早段回升0.29%，見99.331點。歐羅昨日在歐央行公佈議息結果後一度彈升至1.0933美元（歐羅兌8.48港元），但升幅只是曇花一現，很快回落，低位曾見1.0852美元（歐羅兌8.42港元），隔日跌0.48%。



一如市場預期，歐洲央行周四議息後繼續按兵不動，並重申，將在一段更長時間內維持現水平或更低息率，並繼續買債到今年底或更後，直至歐央行判斷通脹可持續達標。歐央行行長德拉吉在會後記者會上表示，自3月初至今的數據顯示，歐羅區的周期性經濟復甦正日益廣泛和穩健，增長力度改善。不過，德拉吉強調歐羅區通脹仍弱，暗示當前仍不宜討論退出量寬的時間問題。



日圓曾走軟見111.6兌1美元（每百日圓兌6.95港元），跌0.49%。日本央行結束兩天議息後，亦按兵不動，行長黑田東彥表示，有信心通脹可以在2018財年升至2%的目標水位。