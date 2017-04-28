﻿央行拒討論退市 歐羅反覆挫至1.08

紐約6月份原油期貨價格昨日到美市早段跌幅擴大至1.42美元或2.86%，見每桶48.2美元，為3月29日以來低位；倫敦6月份期油價亦曾跌1.37美元或2.64%，見每桶50.45美元，也創3月27日以來新低。
路透社報道，利比亞最大的沙拉拉油田（Sharara Oilfield）的工潮結束，油管昨重新開通，每日約30萬桶的原油產能恢復。此外，產能達每日9萬桶的艾費爾油田亦重新啟動。分析師表示，倫敦期油昨日跌穿每桶51.29美元的200天移動平均線技術支持位後，有關油價承受更大沽壓。
匯市方面，美匯指數先軟後升，早段跌0.23%，見98.814點，到美市早段回升0.29%，見99.331點。歐羅昨日在歐央行公佈議息結果後一度彈升至1.0933美元（歐羅兌8.48港元），但升幅只是曇花一現，很快回落，低位曾見1.0852美元（歐羅兌8.42港元），隔日跌0.48%。
一如市場預期，歐洲央行周四議息後繼續按兵不動，並重申，將在一段更長時間內維持現水平或更低息率，並繼續買債到今年底或更後，直至歐央行判斷通脹可持續達標。歐央行行長德拉吉在會後記者會上表示，自3月初至今的數據顯示，歐羅區的周期性經濟復甦正日益廣泛和穩健，增長力度改善。不過，德拉吉強調歐羅區通脹仍弱，暗示當前仍不宜討論退出量寬的時間問題。
日圓曾走軟見111.6兌1美元（每百日圓兌6.95港元），跌0.49%。日本央行結束兩天議息後，亦按兵不動，行長黑田東彥表示，有信心通脹可以在2018財年升至2%的目標水位。