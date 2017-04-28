﻿IFC外望——陳國威離恒生另謀發展

二○一六年初由新地回巢恒生的陳國威出掌大中華業務主管一職，並於個多月後即獲委任為執行董事，當時大家都以為他有可能是問鼎恒生CEO人選之一，可望接替一姐李慧敏（Rose姐）的帥印，但事情的最新發展卻是另一個故事。



恒生昨宣佈，陳國威因有意在其他領域發展，將於5月1日起辭任執董，並不再擔任大中華業務主管職務。不過，這亦非無跡可尋，Rose姐雖年屆退休之齡多時，但她似乎好享受做恒生CEO，看來都沒甚退意，做下又一年，若然陳國威真的有意問鼎CEO之職，但都不知是何年何月之事，而且他已「登六」，再等下去也沒意思，不如另找人生方向好過。



恒生同時宣佈，委任零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺為執董，5月13日生效。



誠哥投資抗衰老製藥公司



長和系主席李嘉誠近年積極投資科技項目，昨天再下一城。據外電報道，李嘉誠私人名下的維港投資，牽頭入股在美國納斯達克上市的生物製藥公司Chromadex，預計涉資二千五百萬美元，相當於接近兩億港元。



Chromadex能獲到李嘉誠投資，自然來頭不少。Chromadex正在研發一種名為NIAGEN的抗衰老保健產品，Chromadex創辦人Frank Jaksch表示，NIAGEN得到不少專家認可，該公司已準備向外界展示這種產品的功效。維港投資則表示，投資Chromadex，是因為看到長者保健產品是有高增長的需求。維港投資將協助Chromadex研發新產品以至發展海外市場。



維港投資早年入股的科技項目，不少已到收成期，例如全球最大串流音樂平台Spotify，市場盛傳即將在美國上市，預計維港投資獲利將以數十倍計。



高瞻