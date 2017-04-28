國航來自國泰航空（293）攤佔業績由盈轉虧，令國航的合營及聯營公司投資表現，由去年賺3.15億元，轉至今年首季虧損1.53億元。每股盈利0.11元，不派季度股息。
—東方航空（670）首季股東利潤為28.18億元人民幣，增8.3%，每股盈盈利0.19元人民幣，減少1.7%。期內公司減持東方航空物流100%股權，有17.54億元人民幣投資收益。季度營業收入245.36億元人民幣，升4.26%。
—中交（1800）公佈，今年第一季股東淨利潤31.41億元人民幣，較去年同期增長36.22%，每股盈利0.19元人民幣。營業收入為826.99億元人民幣，升0.15%。
—長城汽車（2333）和北京汽車（1958）公佈首季業績，長汽首季股東利潤為19.55億元人民幣，下跌18.42%。每股盈利0.21416元人民幣。北汽首季營業總收入364.18億元人民幣，淨利潤33.54億元人民幣，按年升88%，母公司股東應佔淨利潤為13.58億元人民幣，按年增56%。
—滙控（005）宣佈，由於董事李德麟及駱美思於股東大會結束時退任，已委任現年58歲的施俊仁接替駱美思出任高級獨立非執董，接替李德麟擔任提名委員會臨時主席。
—外電指出，長江基建（1038）將出價17.5億歐羅，洽購西班牙第三大天然氣分銷商Redexis。目前對Redexis的估值達到16億至18億歐羅。