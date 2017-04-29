﻿長和系逆市造好 恒指回吐險守24600關

港股周五回吐，結束四連升，恒指昨持續於24600好淡爭持，跌幅更一度擴大至134點，收市前險守24600關，成交逾653億元。以全周計，恒指累積上升573點或2.38%；國指累積上漲169點或1.68%。



晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師黃耀宗指出，港股後市走勢要視乎中資股能否成為升市的動力，目前恒指首個支持位於24200，倘跌穿此水平，下個支持位於23800。



港股連升四日後，於周五回軟，恒指低開7點，報24691點，於早市時段先失24650，其後24600亦告失守，最多跌134點，低見24563點，於24500見支持，午後跌幅逐步收窄，並持續於24600水平好淡爭持，最終於尾市收復24600關，收報24615點，跌83點或0.34%；國企指數收報10219點，跌41點或0.4%，成交金額653.97億元。



藍籌股普遍向下



藍籌股昨普遍向下，連續6個交易日攻頂的騰訊（700）周五出現整固，跌0.49%，報243.4元；周四強勢的友邦（1299）於周五現沽壓，跌1.19%；國泰（293）走低1.58%；華潤置地（1109）更跌2.26%，成跌幅最大藍籌。



瑞聲（2018）逆市大升5.35%，為表現最佳藍籌。部份手機設備股亦造好，舜宇（2382）升1.67%；丘鈦（1478）更4.42%。



長和系逆市造好，長和（001）、長江基建（1038）、電能（006）及長實地產（1113）齊升，惟升幅不足1%，港燈（2638）更升逾1%。



業績為另一市場焦點，首季業績勝預期並獲大摩唱好的美高梅（2282）升4.36%。不過，業績優於預期的建行（939）及國壽（2628）齊下跌，建行跌0.32%；國壽則跌0.42%；而首季業績強勁的平保（2318）亦跌0.46%。