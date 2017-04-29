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﻿百麗獲提每股6.3元私有化

2017-04-29 列印
　　百麗國際（1880）獲高瓴資本夥同鼎暉及百麗部份管理層，以協議安排方式將公司私有化，每股作價6.3元，較停牌前報5.27元，有19.54%溢價，百麗將撤銷上市地位。百麗預期5月2日，即下周二復牌。根據註銷價格每股6.3元，公司全部已發行股份總估值為531億元。交易完成後，高瓴資本將持有百麗56.81%；鼎暉將持有12.06%；包括于武及盛放在內的參與建議的管理層，將合共持有其餘31.13%。

溢價近20%

　　百麗董事長鄧耀和首席執行官盛百椒共持有該公司25.75%股權，彼等將投票贊成建議及出售所持股份。私有化建議完成後，高瓴資本將持有公司股份的56.81%；鼎暉投資將持有12.06%；包括于武先生及盛放先生在內的參與建議的管理層，將共計持有其餘31.13 %。
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