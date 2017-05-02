﻿華府停擺威脅暫除 數據遜預期 納指照破頂

美股周一早段繼續個別發展，科技股為主的納指曾升40點，見6080點，再創日內新高水位；杜指則好淡爭持，初段在60點波幅上落，在20900點水位窄幅波動。新出爐的經濟數據遜預期，抵銷國會兩院就政府開支法案達成臨時協議的好消息，另油價走軟亦拖累能源股表現。



杜瓊斯工業平均指數截至四時收報20913點，較上周五跌27點；納斯達克指數收報6091點，升44點。滙控（005）美國預託證價格曾報64.29港元，較香港上周五收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格83.10港元，較香港收市價升0.15港元。



歐洲三大主要股市昨日假期休市。



憧憬蘋果fb業績造好



投資者憧憬本周稍後出爐季度業績的科網巨頭包括蘋果公司和facebook的表現，帶動納指持續造好。



商務部公佈，3月份的消費支出見連續兩個月按月無升跌，遜於市場預期的0.2%升幅；3月個人收入則升0.2%，亦遜於市場預測的0.3%升幅。3月份消費支出平價指數則按月跌0.2%。



美國供應管理協會公佈的4月份製造業指數按月跌2.4點，報54.8點，低於預測的56.5點。Markit發佈的4月份製造業採購經理指數終值亦按月跌1.1點，報去年9月以來新低的52.8點。數據反映美國製造業的擴張步伐放緩。



其後出爐的3月份建屋開支按月跌0.2%，同樣較預期的0.4%升幅差。



政府可運作至九月底



美國媒體指，國會參眾兩院代表周日晚已就1.1萬億美元的開支法案達成臨時協議，讓政府可以繼續運作到9月底財年結束。



外電引述共和黨和民主黨幕僚報道，參眾兩院代表剛就1.1萬億美元的開支法案達成臨時協議，主張推動健保改革和稅改的共和黨領袖作出讓步，取消法案中數百項政策限制，並且駁回特朗普政府要求在墨西哥邊境興建圍牆的經費等，但仍納入增加150億美元的國防預算。



按照眾院程序，若午夜能發佈法案的內容，最快周二便可提交表決。分析師指，臨時協議解除了美國本周五再次陷入停運的危機，帶動美匯由跌轉升。美匯在美市前蒸發升幅，倒跌0.06%，見98.995點。歐羅則在首季通脹錄得較預期佳的1.9%升幅下造好，高位曾見1.0922美元（歐羅兌8.48港元），升0.25%；英鎊回軟0.39%，見1.2901美元（英鎊兌10.01港元）。