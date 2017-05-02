徐忠表示，近年來中國債務槓桿率引起關注，而金融業槓桿率上升的事實及潛在的風險未受到應有的重視。他指出，從宏觀上看，高槓桿率是在經濟潛在增長率下滑的背景下政府過度刺激經濟的結果；企業治理弱化、監管不到位等也是導致高槓桿的主要原因。因此，在貨幣政策保持穩健中性的同時，應淡化經濟增長的目標。微觀上，加強企業管治、規範中央與地方財稅關係、優化金融監管、完善激勵約束機制才是去槓桿的有效措施。
人行籲淡化增長目標
徐忠表示，近年來中國債務槓桿率引起關注，而金融業槓桿率上升的事實及潛在的風險未受到應有的重視。他指出，從宏觀上看，高槓桿率是在經濟潛在增長率下滑的背景下政府過度刺激經濟的結果；企業治理弱化、監管不到位等也是導致高槓桿的主要原因。因此，在貨幣政策保持穩健中性的同時，應淡化經濟增長的目標。微觀上，加強企業管治、規範中央與地方財稅關係、優化金融監管、完善激勵約束機制才是去槓桿的有效措施。
遠超最低工資$34.5 洗碗工月薪 高達16,000元
昨日五一勞動節，最低工資由每小時三十二點五元調高至三十四點五元，加幅百分之六點二。本報翻查勞工處網上招聘告示，發現四大缺人基層工種：洗碗工、清潔工、侍應和保安的時薪已高於新最低工資，其中以洗碗工最誇張...
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台夜市槍戰被捕 劉邦誠移送地檢起訴
台灣新北市中和興南觀光夜市周日發生街頭槍戰，因拒捕與警方駁火的疑犯劉邦誠，昨依組織犯罪防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送到新北地檢署，傳媒追訪他時，劉以台語髒話大罵對方，警員隨即將他押解上警車。 劉邦誠棄械投降後，當局掃蕩其所屬幫派，新店警分局昨表示，新北地檢署指揮新北市、台北市警方組成「后羿專案小組」，拘捕劉邦誠與幫會成員等十人到案。行動中警方檢獲一百七十枚子彈、三柄手槍、一個手榴彈、棍棒等。當局懷疑劉邦誠教唆幫會成員，透過通訊軟件暴力追債。 警方昨依組織犯罪防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送到新北地檢署，大批傳媒聞...
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拉攏亞洲盟友對付北韓 特朗普：金正恩相當聰明
北韓頻試射導彈致朝鮮半島局勢緊張，美國政府明言不會排除對北韓動武，總統特朗普日前接受傳媒專訪時，表示北韓領袖金正恩以不足三十歲之齡，接替亡父管治朝鮮，且能擺平各方威脅鞏固勢力，足見對方是相當聰明的領袖...
2017-05-02
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二手錄用家入市個案
據星島地產網報道，二手再錄用家入市個案，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居6座低層A室，面積639方呎，3房連套房間隔，成交價480萬元，呎價7512元，屬市價交投。原業主於13年以34...
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華府停擺威脅暫除 數據遜預期 納指照破頂
美股周一早段繼續個別發展，科技股為主的納指曾升40點，見6080點，再創日內新高水位；杜指則好淡爭持，初段在60點波幅上落，在20900點水位窄幅波動。新出爐的經濟數據遜預期，抵銷國會兩院就政府開支法案達成臨時協議的好消息，另油價走軟亦拖累能源股表現。 杜瓊斯工業平均指數截至四時收報20913點，較上周五跌27點；納斯達克指數收報6091點，升44點。滙控（005）美國預託證價格曾報64.29港元，較香港上周五收市價升0.04港元；中移動（941）美國預託證價格83.10港元，較香港收市價升0.15港元。 歐洲三大主要股市昨日假期休市。 憧憬蘋果fb業績造好 投資者...
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歐聯打吡 必剋馬體 勝者為「皇」
今晚歐聯四強首回合上演馬德里打吡，皇家馬德里近年都是馬德里體育會在歐聯戰線的剋星，加上作客的牀單軍團右閘陷兵荒，隨時讓銀河艦隊有機可乘，主勝可取。再者，兩軍近期交手入球寥寥可數，可再補飛兩球半「細」。 （有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 皇馬先後在一四年歐聯決賽、一五年歐聯八強及一六年歐聯決賽遇上馬體會，連同加時及互射十二碼賽果，馬體會悉數飲恨而歸，未能破除宿命。牀單軍團今仗更有不利消息，上輪西甲串演右閘的基文尼斯左大腿肌肉二級拉傷須休息三周，加上該隊同位置上亦有桑法蘭托利斯及維沙積高養傷，防線殘缺不堪，實難擋C朗拿度、賓斯馬等皇馬鋒將猛攻。 ...
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蘇格蘭威士忌酒廠 朝聖佳釀
蘇格蘭人視威士忌如生命之水，威士忌蒸餾廠的數目多逾百家，這趟我來到蘇格蘭高地，當然要把握機會走訪區內知名蒸餾酒廠，品嚐陳年佳釀。 文：韋利圖：韋利、VisitScotland鳴謝：EGL Tours東...
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卓林避見 殘樣開餐 暴瘦吳綺莉 狂呻怨氣
44歲的單親媽吳綺莉，今年3月尾涉刑事恐嚇17歲女兒吳卓林。據悉，卓林自入院後一直避見母親，母女關係僵持。搞到今個月中要到警署報到的吳綺莉近日神經緊張，消瘦不少。日前晚上，吳綺莉約一中女友人去銅鑼灣開...
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社論——填海造地 打開新出路
團結香港基金倡議推動「新玫瑰園計劃」，擴大在維港以外海域填海，開闢土地，以應付本港未來發展的需要，當中部份建議甚具創意，實際執行會遇上不少問題，但提出了一個可供社會討論的大方向。 團結香港基金估計本港未來三十年需要增加九千公頃土地，建議在長洲南、南丫西、屯門、將軍澳及蒲台島填海共三千五百公頃，其中在長洲南建龐大人工島，用作搬遷葵涌貨櫃碼頭設施，以釋出現址碼頭的六百四十公頃市區地發展住宅。團結基金作為民間智囊，提出宏圖建議，有拋磚引玉的作用，不論實際有多大阻力，總方面值得探討。 香港地狹人多，一直透過填海和發展新市填雙管齊下，製造新土地，容納新增人口。然而近年填海計劃不多，不...
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育馬妙星老霍未贏夠
霍利時剛於周日憑「正本雄心」贏得今季第二十八場頭馬，攻勢沒有因成績一早達標而放緩，明晚跑馬地馬夜戰，霍利時於八場賽事均有馬列陣，昨晨他笑言自己尚未贏夠，希望可一直贏馬到煞科。至於參戰馬中，老霍認為以「育馬妙星」和「樂家將」的機會最樂觀。 「育馬妙星」今季踏入四歲成熟期，並在谷草千二米找到出路，陣上表現亦隨之進步起來，已經取得兩場頭馬，即使前仗升上三班亦只僅負得季軍，明晚重遊谷草千二米這強項，霍利時分析說︰「『育馬妙星』上場轉戰田草千二米，始終並非最適合牠的途程，落敗不能作準。賽後馬兒操練正常，今次回師勝程，將會以最佳狀態迎敵，只不過排位抽得十一檔，則有全程被逼走外疊的風險。...
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