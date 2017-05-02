﻿人行籲淡化增長目標

據內地傳媒引述人行研究局局長徐忠表示，過度刺激經濟有百害而無一利。他認為，中國去槓桿標本兼治之策，在於保持貨幣政策穩健中性的同時，應淡化經濟增長的目標，並加強公司治理、優化金融監管等微觀工作。



徐忠表示，近年來中國債務槓桿率引起關注，而金融業槓桿率上升的事實及潛在的風險未受到應有的重視。他指出，從宏觀上看，高槓桿率是在經濟潛在增長率下滑的背景下政府過度刺激經濟的結果；企業治理弱化、監管不到位等也是導致高槓桿的主要原因。因此，在貨幣政策保持穩健中性的同時，應淡化經濟增長的目標。微觀上，加強企業管治、規範中央與地方財稅關係、優化金融監管、完善激勵約束機制才是去槓桿的有效措施。