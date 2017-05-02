﻿五窮月跌多升少 港股脫困睇外圍 過去19年僅五次升市

剛過去的4月份，恒指錄得累升逾500點。踏入股市傳統「五窮、六絕、七翻身」的五窮月，能否延續上月升勢仍是未知之數，但總結回歸以來19年恒指5月份的表現，僅得5次是錄得升幅，其餘14次都是下跌。分析認為，若5月的外圍局勢如法國總統大選、北韓地緣政治等趨向穩定，5月份港股的表現毋須過於悲觀。



回顧本港回歸以來19年的5月份恒指表現，均跌多升少，只錄得5次升幅，其餘14次均下跌。當中表現最好的一年為2009年，當年為金融海嘯後歐美齊量寬放水，造就投資者低位撈貨，帶動大市急升，當年的5月份累升2650點，升幅達17%，其次是2003年的5月累升770點，相當於8.8%。至於表現最差的5月為1998年，該年發生亞洲金融危機，港股單在5月份就累跌1449點，即14%。此外，2010至2013年連續4年的5月份都錄得下跌，其餘時間為大約相隔一至兩年港股於5月份才錄得升幅。



A股解禁涉1707億



本周有機會左右大市的，還有多個重要經濟數據，今天便有4月份中國財新製造業採購經理指數出爐，周五則就有4月份美國非農業就業人口變動。



另一方面，A股本月共有130.68億限售股到期上市，以上周五收市價計算，解禁市值為1707.73億元人民幣，較4月份增加了270億元人民幣。從2017年全年角度看，5月市值只處於年內第三低水平。解禁市值超過1億元的股份有90隻，其中第一創業（002797.SZ）是解禁市值最大的股票，金額高達251.87億元人民幣。



分析料24850點阻力大



對於今年的五窮月能否打破傳統下跌的命運，時富資產董事總經理姚浩然表示，今年5月份恒指的表現，未必如過去傳統五窮般差，因為目前來看外圍局勢如法國總統大選、北韓地緣政治等趨向穩定，加上內地近期經濟數據向好，企業盈利表現不俗，均有利港股於5月份的表現。姚浩然相信5月份有望延續4月份的勢頭，但估計恒指在24850點會遇上較大阻力。



累積升幅大 或借勢回吐



財經評論員熊麗萍則認為，5月份仍有部份企業如騰訊（700）等公佈今年首季業績，或會對市況構成影響，而上月恒指已累積一定升幅，如本月外圍局勢不穩定，市況或會借勢調整。