﻿避險需求降溫 日圓軟歐羅造好

國際油價周一延續前兩周的跌勢，紐約6月期油曾跌逾1%，至每桶48.59美元，美國頁岩商的產量連升15周，加上利比亞的油產回升，利淡油價。美匯一度回勇，利淡現貨金價在每盎司1261美元偏軟。避險需求減退，令日圓回軟至111.92兌1美元；歐羅則造好，升見1.0924美元。



紐約6月期油曾跌74美仙，跌幅1.5%，見每桶48.59美元；倫敦7月期油價亦跌83美仙，跌幅1.6%，見每桶51.22美元。



追蹤油田活動Baker Hughes的數字顯示，美國活躍鑽油台數目上周五增加9個，至2015年4月以來最多的697個。而利比亞的日產量已回升至超過70萬桶。美國油商持續增產，令投資者憂慮油組若不延續目前減產行動，最終將無法平衡油市供求，繼續拖累油價表現。



美匯先升後倒跌



美匯指數昨日一度回勇，曾升0.16%，見99.208點，但到美市時段倒跌0.17%，見98.88點。



國會參眾兩院代表周日晚已就1.1萬億美元的開支法案達成臨時協議，讓政府可以繼續運作到9月底財年結束，一度帶動美匯由跌轉升，但新出爐的經濟數據差強人意，令美匯再次掉頭回軟。



金價方面，避險需求下降，紐約6月期金周一曾跌見每盎司1262.7美元，較上周五跌5.6美元，跌幅0.44%。倫敦現貨金價亦跌6.6美元，相當於下跌0.52%，見每盎司1261.69美元。



分析師指，美國政府解除停運風險，令避險需求下降。金價短期走勢端視聯儲局在本港時間周四凌晨結束議息後的聲明內容。



匯市方面，日圓則先升後軟，早段曾升0.29%，其後倒跌見111.92兌1美元（每百日圓兌6.93港元），較上周五跌0.39%，到美市時段，日圓跌幅顯著收窄。



歐羅區通脹略勝預期



日本出爐的4月份日經製造業採購經理指數終值按月升0.3點，報52.7點，稍遜初值的52.8點，反映該地製造商拜出口需求增加所賜，增長步伐加快。



歐羅昨日曾升見1.0924美元（歐羅兌8.48港元），升0.27%。



歐羅區新出爐的首季通脹錄得1.9%升幅，勝過預期的1.8%，亦接近歐央行的2%目標，利好歐羅走勢。而在法國中間派總統候選人馬克龍勝出大選首輪投票後，歐羅的淡倉已見減少。