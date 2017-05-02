﻿IFC外望——永亨升學貸款瞄準虎爸媽

香港不少小朋友都好幸福，暑假隨時有機會參加歐洲遊學團。有銀行瞄準家長「人有我有」的心理，開拓家長貸款市場。華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，計畫的目標客戶是家長、在職進修人士，以及大專生。她坦言，貸款的利息與市面上的相若，但貸質素良好的高質客戶，銀行可彈性調節利率低至2至3%。不過，奉勸一句，借錢前要清楚自己的還款能力，還到才好借。



吳幗欣指，留意到不少家長面對群眾壓力，即使「掹掹緊」，但為滿足子女參加遊學團或到海外升學的要求，都會選擇到銀行貸款。



優質客可彈性減息



華僑永亨升學貸款計畫沒有設最低貸款額，最高則為120萬元，最長可借5年。該貸款計劃的客戶可獲200元書券，以及10次經華僑永亨電匯的手續費回贈優惠。



除此之外，客戶在完成課程後出示有效的相關課程成績單或畢業證書，銀行亦會提供2500元獎學金。



恒生水哥跑出一片天



人稱「水哥」的恒生銀行傳訊及持續發展總監張樹槐(Walter)在過去十五年於馬拉松跑道上跑出了一片天，他更以《跑出一片天》為名著了新書呢！分享其馬拉松人生的點滴。



這本書記述了水哥的成長經歷，並將他多年來參與各項馬拉松、長跑及毅行的感悟，過程如何面對順逆，藉此鼓勵年輕人和大眾去追尋夢想和發揚馬拉松精神。



水哥兒時住在柴灣寮屋，以三等榮譽於中大新聞及傳播學系畢業後，先做記者，輾轉成為銀行高管和傳訊專才。中年後開始學人跑馬拉松，跑下跑下，就發展為他的「第二事業」。現時見到水哥，除予人恒生人的感覺外，另一感覺就是他彷彿與馬拉松畫上等號。



此書分為四章，分別為「跑道上」、「跑道旁」、「跑步情」及「跑步事」，欲知全書的詳情，不妨買本來看看吧! 此書的另一「巴閉」處是獲年屆百歲的國學大師饒宗頤賜贈「跑」字墨寶，長實集團前中文秘書李慶欣題字，而為水哥寫推薦語的有恒生一姐李慧敏等各界別人士。



高瞻



