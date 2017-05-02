﻿市場簡訊

—本港樓價連升12個月，現時上車盤動輒要600萬元，一般小市民要儲夠首期買樓就更加難上加難，因此高成數按揭大有需求。其中由按揭證券公司提供高達90%按揭成數的按揭保險計劃自去年次季樓市好轉以來，每月接獲申請都過千宗，3月份獲批的按保申請宗數達1934宗，按月增加785宗，增幅68.4%；涉及貸款金額70.34億元，按月上升65.9%。



按年比較，按保申請宗數及涉及金額均升1.1倍。首3個月獲批的按保申請宗數累計4275宗，按年大升80%，按季則減少9.3%。







—昆明機牀（300）公佈首季度業績，營業收入約為9949.7萬元人民幣，較2016年同期的約為1.6億元人民幣減少37.62%，淨虧損約為5895.1萬元人民幣，較2016年同期虧損2672.14萬元人民幣，虧損按年增加120.61%，基本每股虧損0.11元人民幣。







—世茂房地產（813）旗下上海世茂昨日公佈首季業績，歸屬股東淨利潤2.46億元，按年上升0.67%，每股基本收益0.09元。期內，營業收入26.19億元，按年倒退2.09%。







—富衛集團完成對AIG美國國際集團旗下AIG富士生命保險公司（AFLI）的收購。集團計劃將新公司易名為「富衛富士生命保險公司」，惟須獲得有關監管機構的批准。



集團將繼續承保所有現存的保單，AFLI的客戶將可繼續享用他們選用的服務渠道。







—市值最大的美國蘋果公司將於周三凌晨公佈季度業績，分析估計屆時蘋果將宣佈旗下現金儲備超過2500億美元（約1.95萬億港元），超過全球最大零售商沃爾瑪加上家庭清潔用品商寶潔的市值，而且比英國與加拿大兩國的外匯儲備總和更高。







—內地傳媒報道，昨午日本比特幣交易平台的行情數據顯示，比特幣價格創新高至1457美元，為8年以來第一次突破一萬元人民幣，按月升幅超30%。內地比特幣交易平台OKCoin幣行數據顯示，國內外幣價相差近兩千。







—鼎和礦業（705）公佈公司於2017年4月28日與認購人訂立認購協議，據公告，認購人或其代名人已有條件同意認購，而公司已有條件同意以每股認購股份0.0408港元的認購價配發及發行2.5億股新股份，認購人為一間於香港註冊成立之有限公司，主要從事投資控股。







—中國秦發（866）公佈，目前協議因某些先決條件未能於4月30日前達成，故終止有關出售全資附屬公司香港秦發國際貿易有限公司全部股權之協議。







—國家統計局公佈，官方4月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.2，按月下降0.6，雖較市場預期為差，但已是連續9個月企穩在盛衰分界線50以上。



分析指，這表明經濟仍穩步向好的趨勢不變。今年前3個月的PMI分別為51.3、51.6、51.8，3月PMI更創近5年高位，但4月未能維持升勢，其中主要原材料購進價格按月跌至51.8，反映市場需求減少。而市場價格回落明顯，分析指有利於減輕通脹壓力。