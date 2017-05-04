﻿下月加息機會逾70% 儲局按兵 美股偏軟

美國聯儲局凌晨結束為期兩天議息會議，一如預期按兵不動，但市場估計儲局下月加息的機率高逾七成，同時聚焦儲局有關啟動收縮資產負債表的描述。美股則表現偏軟，蘋果出爐的業績差強人意，加上油價下跌，拖累大市走向。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20957點，升8點；納斯達克指數收報6072點，跌22點。滙控（005）美國預託證價格報64.75港元，較香港周二收市價升0.30港元；中移動（941）美國預託證價格報82.91港元，較香港收市價升0.06港元。



儲局繼續維持利率目標在0.75厘至1厘水平，會後聲明指，美國首季經濟增長放緩應只屬過渡性質，並指經濟前景的短期風險大致平衡。委員對於未來的息率走向未有明確的表示，以保留往後較具彈性的空間。聲明中亦指出，過去12個月的通脹水平與當局2%的目標水平接近，家庭開支溫和上升。此外，儲局官員期望能在今年底前，啟動縮減目前高達4.5萬億美元的資產負債表規模，亦即所謂的「退市」或「縮表」。



分析師在儲局公佈議息結果前均認為，儲局會後聲明對「退市」的措辭將小心翼翼，避免2013年的「減債恐慌」重演，而「縮表」規模可能不如市場想像的那麼大。目前為止，市場對儲局表示要「縮表」的說法反應平平，部份是因為有愈來愈多跡象顯示，縮表規模可能不大，不少分析師認為，即使儲局開始逐步縮表，最後將減到三萬億美元左右。



蘋果季績欠佳股價跌



另外，蘋果公司周二美國股市後出爐的季度純利勝預期，但營業額較預測少。蘋果公司截至4月1日的第二財季，純利110.3億美元（約860.3億港元），折合每股盈利2.10美元，升4.8%，稍勝分析預期的每股2.02美元；季內營業額按季升4.6%，至529億美元（約4126億港元），低於分析師預期的530.2億美元。皇牌產品iPhone上季共售出5076萬部，銷售額按年增1%，但銷數按年少1.2%，亦低於預測的5227萬部。蘋果行政總裁庫克在電話會議稱，蘋果用戶期待預算今秋發佈的新iPhone，令iPhone銷售放緩，是暫時現象。



蘋果上季坐擁的現金達到新高的2568億美元（約2.003萬億港元），按季多100億美元，促使其通過回購和派息回饋股東的計劃延長至明年首季，總額增加500億美元，至3000億美元；派息增加10.5%至132億美元，每股派0.63美元。



昨日出爐的人力公司調查顯示，4月份私人部門新增就業職位達17.7萬份，高於分析師預測的中位數17.5萬份，以及上月非製造業採購經理指數報57.5點，是2015年10月以來第二快的擴張步伐，抵銷部份美股跌幅。