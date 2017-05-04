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日報新聞 > 財經

﻿債券通料七．一公佈

2017-05-04 列印
  「七．一」回歸二十年，中央送大禮，路透社報道，香港及內地監管機構擬於七月一日公佈「債券通」計劃，並於秋季正式開通，讓香港及海外投資者有機會投資市值高達8.7萬億美元的國內債券市場。報道指，擇於回歸20周年紀念日公佈，相信中央希望以此標誌中港兩地市場互聯互通的重要里程碑。

　　今年三月，國務院總理李克強在第十二屆全國人大第五次會議閉幕時曾表示，中央將不斷加大力度促進中港兩地發展，會繼續推出有利兩合作的舉措，並首次明言「債券通」將於今年內於兩地試行，還形容香港會「近水樓台先得月」，認為有助本港債市長遠發展，鞏固國際金融中心地位。港交所（388）李小加於3月底亦曾表示，將於未來數周公佈有關「債券通」的新消息。
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