﻿中資來港推海外盤 內地客碌卡付首期 碧桂園力推大馬盤

內地發展商近年紛紛進軍海外市場，不過，隨著中央外匯管制不斷收緊，令大批「走出去」的內地發展商，旗幟鮮明以內地客為主的海外項目勢必受到影響，亦有不少內房變陣，轉戰香港銷售海外項目，本報追訪發現，有地產經紀私下暗示，可為客人提供小額匯兌服務，甚至碌卡支付首期，若一次過付款更可打八折，分期亦可，若嫌不夠，更加送海外實地考察，實行令客戶賓至如歸，做成生意為止。



碧桂園（2007）旗下馬來西亞「森林城市」項目在內地的銷售已全面叫停相關買樓服務的支持，即買家需親自前往馬來西亞售樓處或其他境外的展示廳購買。近期碧桂園在香港租用貨車打造成流動推廣站，走遍全港各區推售該樓盤吸客，「10萬元做業主，100萬親海洋房」，對於恨上車的人或有一定吸引力。



貨車變身流動推廣站



本報記者早前以投資者身份，走訪香港展銷廳，整個下午有零星4至5組香港客了解該項目的情況，參觀示範單位及整體項目規劃。銷售人員表示，銀聯落閘後，內地客仍可使用Visa、Master卡碌卡繳付首期，不過每次限刷3.8萬元，每日最多5次，即總數可碌19萬元，接近一個中小型單位的首期金額。



碧桂園財務總監伍碧君接受本報查詢時表示，「森林城市」目前銷情不錯，強調項目面對的是全球客戶。主席楊國強現身今年全年業績記者會時亦指出，「森林城市」項目面向全世界買家，同時採取「以銷定產」策略，坦言該項目對集團的銷售貢獻「微不足道」。



據香港展廳銷售人員表示，「森林城市」自去年3月份分批推售合共1.7萬伙，目前賣剩6000伙。「森林城市」以高層公寓為主，每層約18伙，樓高45層。以一個朝西北面望遊艇會單位為例，面積517呎，售價106萬元，每呎約2000元，選擇一次過付款可打8折；或選擇供4年免息分期，每三個月供款，發展商提供免息優惠；亦可繳納首期10%，最長可分十年上會，按揭利率參照馬來西亞息率，年息約6.88%，每月供款可在香港還款。



有內房分析員指出，許多海外項目的內房仍有一些走資渠道，比如抵押內地房產換取境外資金等。不過，風聲緊成本也相應會高，當然亦不排除前線銷售，為獲取高佣金而打「擦邊球」。此外，對於發展商而言，海外每個國家地區的政策都有很大分別，比如馬來西亞的賣樓入帳速度很慢，每年可能只有5%至10%，即最快10年才可把銷售收益全部入帳，與內地賣樓1至2年資金便可全數回款不能相提並論。



分析員又稱，內房發展商當年因為內地樓市低迷而走出去，不乏有多種考慮，有些是為了在當地打品牌，有些是為了滿足企業日益龐大員工的就業需求，不過這些海外項目的佔整個集團的比例都很小，並不會構成很大影響。比如碧桂園「森林城市」項目去年銷售金額約180億元（人民幣，下同），僅佔全年合同銷售金額3088.4億元的5.83%。