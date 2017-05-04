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﻿中證監整頓市場開天價罰單

2017-05-04 列印
  中證監重拳出擊，嚴打股市違法違規，又開出5.356億元（人民幣，下同）的「天價罰單」，矛頭直指市場操縱、內幕交易，以及金融腐敗等違法行為。中證監僅今年首四個月，已開出至少31宗罰單，涉及逾54.72億元，超過去年全年總額的42.83億元。

　　中證監公佈的行政署罰決定書，揭露當事人朱康軍控制42名個人的49個帳戶，操控鐵岭新城、中興商業兩隻股價，決定沒收朱康軍違法所得2.678億元，並罰款2.678億元。朱康軍以資金及持股優勢，於2013年9月9日至12月26日期間（共有72個交易日），以其控制的49個帳戶組，連續買賣鐵岭新城，影響鐵岭新城的交易價格及交易量，最終獲利逾1.79億元。2013年1月4日至2014年5月26日期間（共有332個月交易日），朱康軍以同類手法，連續買賣中興商業，獲利8802萬元。
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