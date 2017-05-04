﻿中證監整頓市場開天價罰單

行山事故不時發生，民安隊統計數字顯示，去年有四十六宗行山者需要民安隊營救個案，今年頭四個月就發生二十宗，呈上升之勢，這與市民缺乏安全意識大有關係。現在康文署和漁護署都宣傳行山資訊，鑑於行山事故增多，不時有人墮山斃命，或中途不適猝死，當局應檢討長期使用的宣傳資訊是否過時。 行山是市民喜歡的活動，暫離煩囂，呼吸新鮮空氣，強身健體。然而大多數人「牛記笠記」出發，沒有適合行山衣履和裝備，只帶飲用水而少準備食物、行山地圖、指南針等，即使有手機，但「尿袋」一個，未能應付緊急需求。 不要以為行山容易，以一般體重成年人為例，行山一小時約可消耗三百至四百卡路里，屬中強度運動。故此，出發前必須...

2017-05-04