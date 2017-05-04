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﻿內地今年來賣地收入8589億

2017-05-04 列印
  中國指數研究院數據顯示，今年截至4月25日，全國300個城市賣地收入逾8589.66億元（人民幣，下同），上漲51%，較開價平均有溢價51%。

　　土地出讓金超過200億的包括武漢、合肥、南京、鄭州、杭州、蘇州、天津、成都等。其中武漢當期賣地收入702.69億元居首，較2016年同期上將近三倍，但溢價率僅為2.71%，按年大幅下降。與2016年同期相比，土地出讓金額漲幅最大的是福建漳州、浙江衢州、廣東中山、安徽滁州、河北滄州等三四線城市。
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